WWE Crown Jewel 2026 cambia de sede en plena tensión por el conflicto en Medio Oriente

A 10 días de su celebración, WWE Crown Jewel 2026 cambió de recinto en medio de la tensión militar en Medio Oriente. Riyadh Season confirmó que el espectáculo no se realizará en la sede anunciada originalmente, aunque todavía no reveló el inmueble que recibirá el evento. El evento estaba programado en el Riyadh Season Stadium, dentro del distrito financiero King Abdullah (KAFD), en la capital saudita.

Según medios especializados, Crown Jewel permanecerá en Riad, por lo que el movimiento no representa, hasta ahora, una salida de Arabia Saudita. La organización informó que todos los aficionados que adquirieron boletos recibirán un reembolso completo. Además, anunció que las entradas volverán a ponerse a la venta durante las siguientes 48 horas, cuando se definan los nuevos accesos. La decisión llega después de varias semanas de preocupación por la seguridad regional. Los ataques de rebeldes hutíes contra infraestructura saudita han provocado restricciones y alteraciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad. Las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos y la salida ordenada de personal diplomático no esencial elevaron las dudas sobre la logística del evento. Sin embargo, Riyadh Season no explicó los motivos del cambio de escenario, por lo que no está confirmado que se deba directamente al conflicto.

Ari Emanuel, director ejecutivo de TKO, empresa matriz de WWE, había asegurado que la situación era evaluada diariamente y que había alternativas si era necesario. Por ahora, la empresa mantiene su función para el sábado 7 de noviembre. En el cuadrilátero, Roman Reigns enfrentará a Sami Zayn en un choque de campeones, mientras Liv Morgan se medirá con Chelsea Green en la rama femenina. También están anunciados Cody Rhodes y Randy Orton en una lucha de último hombre en pie. El mexicano Penta peleará por el título de parejas junto a Je’Von Evans. Crown Jewel 2026 podrá verse en México mediante Netflix, a partir de las 11:00 de la mañana. La incógnita inmediata es cuál será la nueva arena y cómo impactará el ajuste a los asistentes que viajarán a la capital saudita.