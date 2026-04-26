Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 abril 2026
    Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
    Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C. FOTO: INSTAGRAM

El golfista saltillense sumó un nuevo reconocimiento a su temporada al ser distinguido como Mejor Juvenil en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C., celebrado en Santiago

El golf juvenil de Saltillo volvió a levantar la mano en el norte del país, luego de que Alberto Rodríguez Espinosa fue reconocido con el premio al Mejor Juvenil tras su participación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C., competencia disputada este fin de semana en Las Misiones Club Campestre, en Santiago, Nuevo León.

El representante de Terralta firmó una actuación destacada en un field competitivo y cerró dentro de los mejores jugadores del certamen

Rodríguez Espinosa finalizó en la novena posición general, con un acumulado de 222 golpes, luego de entregar tarjetas de 71, 73 y 78 impactos, para concluir con +6 sobre par en el campo de Las Misiones C.C., configurado como par 72 y con recorrido de 7,063 yardas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/estadio-hidalgo-podria-ser-vetado-por-agresiones-de-aficionados-a-jugadores-de-los-pumas-KH20279407

Su mejor momento llegó en la primera ronda, cuando firmó 71 golpes, uno bajo par, con parciales de 35 en la ida y 36 en la vuelta.

En esa jornada, el joven saltillense mostró solidez desde el arranque y se mantuvo competitivo ante golfistas de clubes como Campestre de Monterrey, Valle Alto, Las Misiones C.C. y Lourdes.

Para la segunda ronda, Alberto entregó una tarjeta de 73 golpes, apenas uno sobre par, con 35 impactos en los primeros nueve hoyos y 38 en la segunda vuelta.

Aunque en la tercera ronda cerró con 78 golpes, su rendimiento acumulado le permitió sostenerse en el top 10 general y asegurar el reconocimiento como Mejor Juvenil del torneo.

La clasificación general fue encabezada por Carlos Treviño Derbez, del Campestre de Monterrey, quien terminó con 202 golpes y -14 bajo par, seguido por Enrique Livas Cavazos, de Valle Alto, con 214 impactos y -2.

Rodríguez Espinosa compartió score final de +6 con Patricio González Fernández, del Campestre de Monterrey, ambos con 222 golpes.

$!Alberto Rodríguez Espinosa cerró con 222 golpes y +6 sobre par para ubicarse en el top 10 general y ser reconocido como Mejor Juvenil en Las Misiones C.C.
Alberto Rodríguez Espinosa cerró con 222 golpes y +6 sobre par para ubicarse en el top 10 general y ser reconocido como Mejor Juvenil en Las Misiones C.C. FOTO: INSTAGRAM

El resultado confirma el crecimiento deportivo de Alberto Rodríguez Espinosa, quien se ha consolidado como uno de los nombres más constantes del golf infantil-juvenil de Saltillo y Coahuila.

Su desempeño en Las Misiones se suma a una temporada en la que ha competido en escenarios nacionales, con presencia en torneos que fortalecen su proceso dentro de la categoría juvenil.

Alberto ya había aparecido como una de las cartas fuertes del golf saltillense en competencias nacionales, al formar parte del grupo de jugadores locales que representaron a la ciudad en el Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa”, donde compitió en la categoría 14-15 varonil.

Con el premio al Mejor Juvenil en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C., Rodríguez Espinosa refuerza su lugar como una de las promesas más sólidas del golf de Saltillo.

Su actuación en Santiago, Nuevo León, mantiene a la capital coahuilense con presencia competitiva en torneos regionales y nacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Golf
resultados
Golf Saltillo

Localizaciones


Santiago

Organizaciones


Club Campestre

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El Tren Suburbano fue adquirido al 100% por el Estado mexicano, por lo que afirmó que ‘es ahora un tren del pueblo de México’

Sheinbaum presume tren al AIFA como parte de infraestructura de primer orden
Los famosos payasos “Regalito” y el “Escuadrón Payasos” encabezan el elenco artístico que se presentará de manera gratuita en el sector de la colonia Tierra y Libertad.

Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño

La ENOE se trata de la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano, pues ofrece datos de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

La informalidad laboral en México representa casi 55% del total de trabajadores en marzo de 2026

Si miras dentro de tu botiquín, es probable que haya buenas y malas noticias en lo que se refiere a la salud cerebral.

4 medicamentos que pueden aumentar el riesgo de demencia
Usuarios pueden pagar el recibo de luz desde el celular con la app CFE Contigo o en línea y también presentar aclaraciones en caso de cobros irregulares.

CFE Contigo 2026: así puedes pagar tu recibo de luz desde el celular

Epic Film Institute y Universidad Carolina presentaron los cortometrajes de sus alumnos en la FILC 2026.

De la tragedia ambiental a la sátira fílmica: Los cortos que cautivaron al público en la FILC 2026
Invitación. El artista logró que los asistentes vivieran cada canción con un toque especial y como una experiencia única.

Da Humbe la mejor noche de la gira ‘Dueño del Cielo’ en el auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo
Gaby López cerró con -4 en The Chevron Championship 2026 y terminó en el Top 12 del primer Major del año en la LPGA.

Orgullo de México: Gaby López firma destacada actuación en el Top 12 de The Chevron Championship