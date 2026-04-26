Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones

El golf juvenil de Saltillo volvió a levantar la mano en el norte del país, luego de que Alberto Rodríguez Espinosa fue reconocido con el premio al Mejor Juvenil tras su participación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C., competencia disputada este fin de semana en Las Misiones Club Campestre, en Santiago, Nuevo León. El representante de Terralta firmó una actuación destacada en un field competitivo y cerró dentro de los mejores jugadores del certamen Rodríguez Espinosa finalizó en la novena posición general, con un acumulado de 222 golpes, luego de entregar tarjetas de 71, 73 y 78 impactos, para concluir con +6 sobre par en el campo de Las Misiones C.C., configurado como par 72 y con recorrido de 7,063 yardas.

Su mejor momento llegó en la primera ronda, cuando firmó 71 golpes, uno bajo par, con parciales de 35 en la ida y 36 en la vuelta. En esa jornada, el joven saltillense mostró solidez desde el arranque y se mantuvo competitivo ante golfistas de clubes como Campestre de Monterrey, Valle Alto, Las Misiones C.C. y Lourdes. Para la segunda ronda, Alberto entregó una tarjeta de 73 golpes, apenas uno sobre par, con 35 impactos en los primeros nueve hoyos y 38 en la segunda vuelta. Aunque en la tercera ronda cerró con 78 golpes, su rendimiento acumulado le permitió sostenerse en el top 10 general y asegurar el reconocimiento como Mejor Juvenil del torneo. La clasificación general fue encabezada por Carlos Treviño Derbez, del Campestre de Monterrey, quien terminó con 202 golpes y -14 bajo par, seguido por Enrique Livas Cavazos, de Valle Alto, con 214 impactos y -2. Rodríguez Espinosa compartió score final de +6 con Patricio González Fernández, del Campestre de Monterrey, ambos con 222 golpes.

El resultado confirma el crecimiento deportivo de Alberto Rodríguez Espinosa, quien se ha consolidado como uno de los nombres más constantes del golf infantil-juvenil de Saltillo y Coahuila. Su desempeño en Las Misiones se suma a una temporada en la que ha competido en escenarios nacionales, con presencia en torneos que fortalecen su proceso dentro de la categoría juvenil. Alberto ya había aparecido como una de las cartas fuertes del golf saltillense en competencias nacionales, al formar parte del grupo de jugadores locales que representaron a la ciudad en el Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa”, donde compitió en la categoría 14-15 varonil. Con el premio al Mejor Juvenil en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C., Rodríguez Espinosa refuerza su lugar como una de las promesas más sólidas del golf de Saltillo. Su actuación en Santiago, Nuevo León, mantiene a la capital coahuilense con presencia competitiva en torneos regionales y nacionales.

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