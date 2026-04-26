Estadio Hidalgo podría ser vetado por agresiones de aficionados a jugadores de los Pumas

La situación fue tan grave que incluso se reportó que los futbolistas de Pumas tuvieron dificultades para ingresar con seguridad a los vestidores. En el Estadio Hidalgo se arrojaron vasos, proyectiles e incluso piedras , lo que provocó preocupación inmediata por la integridad física de los jugadores y el personal involucrado.

El partido entre Pachuca y Pumas UNAM terminó envuelto en un hecho lamentable que opacó por completo el espectáculo. Tras la victoria universitaria , se registró un incidente en las gradas cuando aficionados locales lanzaron objetos hacia los jugadores visitantes, generando una escena de tensión que encendió las alarmas en el futbol mexicano.

Ante lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la FMF ya analiza el caso. Pachuca podría enfrentar un aviso de veto o incluso un veto de plaza, sanción que implicaría jugar partidos a puerta cerrada, incluyendo una eventual participación en la Liguilla, al tratarse de un hecho que compromete la seguridad dentro del estadio.

Además del daño deportivo, el golpe económico también podría ser considerable. El club hidalguense se expone a una multa que oscilaría entre 450 mil y 850 mil pesos, dependiendo del reporte arbitral y de las fallas detectadas en los protocolos de seguridad implementados durante el encuentro.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad directa de los clubes en el control de sus tribunas. La Liga MX busca erradicar este tipo de conductas, por lo que una sanción ejemplar podría marcar un precedente importante en la lucha por erradicar la violencia en los estadios.

En contraste, Pumas UNAM atraviesa un momento positivo en lo deportivo. Bajo el mando de Efraín Juárez, el equipo ha recuperado identidad y competitividad, consolidándose como uno de los rivales más sólidos rumbo a la fase final del torneo.