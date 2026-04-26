Estadio Hidalgo podría ser vetado por agresiones de aficionados a jugadores de los Pumas

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 abril 2026
    Estadio Hidalgo podría ser vetado por agresiones de aficionados a jugadores de los Pumas
    Un sector de la afición de los Tuzos retrasó el ingreso de los jugadores visitantes a los vestidores y les lanzaron hasta piedras, según denunciaron los Pumas. FOTO: CAPTURA DE VIDEO

Luego de la derrota de los Tuzos, el enojo fue tan fuerte que le tiraron todo tipo de proyectiles a los universitarios y eso les puede costar caro, como jugar partidos de liguilla a puerta cerrada

El partido entre Pachuca y Pumas UNAM terminó envuelto en un hecho lamentable que opacó por completo el espectáculo. Tras la victoria universitaria, se registró un incidente en las gradas cuando aficionados locales lanzaron objetos hacia los jugadores visitantes, generando una escena de tensión que encendió las alarmas en el futbol mexicano.

La situación fue tan grave que incluso se reportó que los futbolistas de Pumas tuvieron dificultades para ingresar con seguridad a los vestidores. En el Estadio Hidalgo se arrojaron vasos, proyectiles e incluso piedras, lo que provocó preocupación inmediata por la integridad física de los jugadores y el personal involucrado.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/inamovible-johan-vasquez-suma-90-minutos-con-el-genoa-pero-no-evita-la-caida-ante-el-como-OH20278116

Ante lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la FMF ya analiza el caso. Pachuca podría enfrentar un aviso de veto o incluso un veto de plaza, sanción que implicaría jugar partidos a puerta cerrada, incluyendo una eventual participación en la Liguilla, al tratarse de un hecho que compromete la seguridad dentro del estadio.

Además del daño deportivo, el golpe económico también podría ser considerable. El club hidalguense se expone a una multa que oscilaría entre 450 mil y 850 mil pesos, dependiendo del reporte arbitral y de las fallas detectadas en los protocolos de seguridad implementados durante el encuentro.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad directa de los clubes en el control de sus tribunas. La Liga MX busca erradicar este tipo de conductas, por lo que una sanción ejemplar podría marcar un precedente importante en la lucha por erradicar la violencia en los estadios.

En contraste, Pumas UNAM atraviesa un momento positivo en lo deportivo. Bajo el mando de Efraín Juárez, el equipo ha recuperado identidad y competitividad, consolidándose como uno de los rivales más sólidos rumbo a la fase final del torneo.

El triunfo en Pachuca refuerza la candidatura universitaria al título, aunque la polémica vivida dejó un sabor amargo. Con la Liguilla a punto de comenzar, el futbol mexicano se enfrenta nuevamente a una dualidad: el crecimiento deportivo de algunos equipos y, al mismo tiempo, episodios de violencia que dañan seriamente la imagen del torneo. La respuesta de las autoridades será clave para definir el rumbo disciplinario en este cierre de campeonato.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Violencia

Localizaciones


PACHUCA

Organizaciones


Liga MX
FMF
Pumas UNAM

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Maquinaria comenzó el derribo del estadio “Chuy Moreno” en Nueva Rosita, cerrando un espacio histórico del béisbol regional.

Arranca demolición del estadio Chuy Moreno en Nueva Rosita; marca el fin de un ícono del béisbol
Martha Moncada encabeza delegación cultural de Coahuila durante actividades del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco.

Coahuila participa en primera sesión de secretarios en Tianguis Turístico 2026
La ruta tendrá tarifa promocional, uso de tarjeta de Movilidad Integrada y salida al público durante la tarde.

Tren Felipe Ángeles inicia operaciones con viaje de Buenavista al AIFA
La Fiscalía General de Morelos confirmó la mañana del domingo la detención de Jorge Armando ‘N’, alcalde del municipio de Tlalnepantla.

Detienen a Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presuntos delitos sexuales

Al menos 329 menores que asisten a Cendi en Nuevo León registraron presencia de plomo en la sangre, al menos 83 niños presentaron niveles altos, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

A 83 menores en Cendis de Nuevo León se les detecta altos niveles de plomo en la sangre
La agenda legislativa incluye reuniones sobre Banxico, seguridad, Marina y reforma en materia de feminicidios

Ernestina Godoy presentará en Senado plan de procuración de justicia 2026-2030
El presidente de Estados Unidos aprovechó para reprochar a la OTAN por no apoyar al país con la guerra con el Medio Oriente

Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán
Detienen atentado en contra del presidente Trump en el hotel Washington Hilton

Trump asegura que la motivación de Cole Allen era ‘odio’ contra los cristianos