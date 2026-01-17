Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna

Internacional
/ 17 enero 2026
    Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
    El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville. Foto: EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulasjkevich
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Astronautas
Luna
Marte

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


NASA

Artemis II representa un “momento histórico” para la agencia, el programa lunar y futuras misiones tripuladas a Marte, ha asegurado Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA

MIAMI- La misión Artemis II, que llevará este año a cuatro astronautas en un “histórico” vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso clave con el traslado y montaje del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE. UU.).

Se trata de una compleja operación logística que puede extenderse hasta 12 horas y que marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

TE PUEDE INTERESAR: Planea la NASA adelantar el lanzamiento de Artemis II a febrero de 2026, astronautas se dicen listos

El traslado de la nave este sábado entre el edificio de ensamblaje y la plataforma, a unos 1.6 kilómetros por hora en un tramo de 6-5 kilómetros, representa uno de los hitos más delicados de la preparación previa al despegue, han señalado este viernes directivos de la NASA en una rueda de prensa.

Artemis II representa un “momento histórico” para la agencia, el programa lunar y futuras misiones tripuladas a Marte, ha asegurado Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.

”Para nosotros esto se siente muy diferente: poner a una tripulación en el cohete y llevarla alrededor de la Luna. Este será nuestro primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna”, ha manifestado.

Los directivos de la agencia han subrayado además que mantienen la ventana de lanzamiento a partir del 6 de febrero, la cual es “factible”, al responder a preguntas de la prensa sobre la coincidencia con el lanzamiento el mismo mes de la misión Crew-12, de SpaceX, que llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

$!Tripulación de la misión Artemis 2 de la NASA.
Tripulación de la misión Artemis 2 de la NASA. Foto: EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulasjkevich

Esta ventana se extiende hasta abril y, en caso de que no se concrete el despegue por cuestiones técnicas, la directora de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, ha indicado que hay “oportunidades prácticamente todos los meses”.

Artemis II será un nuevo hito desde 1972

Esta primera misión tripulada -de diez días de duración- del programa Artemis consistirá en un vuelo alrededor de la Luna sin alunizaje, siguiendo una trayectoria conocida como “free return”, que permitirá que la nave Orion rodee el satélite natural y regrese a la Tierra utilizando la gravedad lunar.

Artemis II, que validará los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y soporte vital de Orion, será la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión Apolo 17 de 1972.

Su éxito será fundamental para avanzar a Artemis III, que prevé devolver astronautas a la superficie lunar.

TE PUEDE INTERESAR: Prada viste a los astronautas de la misión la Artemis III que regresarán a la luna

Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA, ha apuntado además que la misión podría ofrecer una “oportunidad única” para observar el hemisferio lejano de la Luna, una región que los seres humanos no han podido ver directamente desde la Tierra.

El cohete más potente de la NASA

El SLS, el cohete más potente jamás construido por la NASA en asociación con Boeing y Northrop Grumman, mide unos 98 metros de altura, pesa más de 2.6 millones de kilogramos completamente cargado y está diseñado especialmente para transportar la nave Orion en misiones tripuladas al espacio profundo, como la Artemis II.

A diferencia del cohete Starship, de SpaceX, de unos 120 metros de altura y que se encuentra aún en fases de desarrollo y prueba, el SLS ya ha completado con éxito un vuelo lunar no tripulado durante la misión Artemis I en 2022.

La cápsula Orion: hogar de la tripulación

La nave Orion, con un diámetro de unos cinco metros y un peso aproximado de 26 toneladas, está equipada con sistemas avanzados de soporte vital, protección contra radiación, comunicaciones de espacio profundo y un escudo térmico diseñado para soportar el intenso calor de la reentrada a la atmósfera terrestre a velocidades superiores a las de misiones en órbita baja.

Orion será durante los 10 días de la misión el hogar de cuatro astronautas de Estados Unidos y Canadá, entre ellos una mujer.

Por parte de la NASA volarán el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y la especialista de misión Christina Koch. Completa el equipo Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien se convertirá en el primero de su país en viajar alrededor de la Luna.

Wiseman y Glover han servido previamente como comandantes y pilotos en la EEI, mientras que Koch ostenta el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, con 328 días.

Temas


Astronautas
Luna
Marte

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


NASA

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza