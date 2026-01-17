Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna

MIAMI- La misión Artemis II, que llevará este año a cuatro astronautas en un “histórico” vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso clave con el traslado y montaje del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE. UU.).

Se trata de una compleja operación logística que puede extenderse hasta 12 horas y que marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

TE PUEDE INTERESAR: Planea la NASA adelantar el lanzamiento de Artemis II a febrero de 2026, astronautas se dicen listos

El traslado de la nave este sábado entre el edificio de ensamblaje y la plataforma, a unos 1.6 kilómetros por hora en un tramo de 6-5 kilómetros, representa uno de los hitos más delicados de la preparación previa al despegue, han señalado este viernes directivos de la NASA en una rueda de prensa.

Artemis II representa un “momento histórico” para la agencia, el programa lunar y futuras misiones tripuladas a Marte, ha asegurado Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.

”Para nosotros esto se siente muy diferente: poner a una tripulación en el cohete y llevarla alrededor de la Luna. Este será nuestro primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna”, ha manifestado.

Los directivos de la agencia han subrayado además que mantienen la ventana de lanzamiento a partir del 6 de febrero, la cual es “factible”, al responder a preguntas de la prensa sobre la coincidencia con el lanzamiento el mismo mes de la misión Crew-12, de SpaceX, que llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).