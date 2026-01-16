‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa

CDMX.- Frente a un entorno que, afirmó, busca silenciar voces críticas, la periodista Paola Rojas señaló que el periodismo en México, particularmente el que ejercen las mujeres, enfrenta una coyuntura compleja marcada por presiones políticas, violencia digital y el uso indebido de instrumentos legales.

Rojas sostuvo que, si bien se han registrado avances en materia de representación femenina en el poder, la transformación de fondo no depende de una sola figura. Al referirse al mensaje pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —“no llego sola, llegamos todas”—, consideró que el camino hacia la igualdad es amplio y no se allana ni se frena por una sola mujer, independientemente del cargo que ocupe.

En su análisis, reconoció que el actual gobierno mantiene una narrativa más progresista que el sexenio anterior; sin embargo, afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres. Añadió que nunca asumió que la libertad y la paridad se construirían exclusivamente desde el poder gubernamental.

“La transformación real se da desde muchos frentes”, subrayó, al destacar el papel de la sociedad civil, las familias y los espacios educativos como los principales motores de un cambio que trasciende los ciclos políticos y las voluntades individuales.

La periodista advirtió sobre el uso y abuso de herramientas legales para limitar la libertad de expresión, al referirse al caso de la diputada Diana Barreras, quien denunció por violencia política de género a una ciudadana por una publicación en redes sociales. Como resultado, la denunciada fue sancionada, inscrita en un registro oficial y obligada a emitir una disculpa pública bajo términos impuestos por un tribunal.

Rojas señaló que este tipo de resoluciones evidencian el riesgo de que personas en posiciones de poder utilicen marcos legales diseñados para proteger derechos como mecanismos de censura. “En el ámbito judicial se abren posibilidades para abusar de estas herramientas y limitar el ejercicio periodístico”, advirtió.

Para la comunicadora, la violencia contra la prensa no es un fenómeno aislado, sino una conducta que se reproduce y normaliza desde espacios de poder. Recordó el episodio citado en su columna Prensa cerdita, en el que el expresidente Donald Trump respondió de forma despectiva a una reportera. A su juicio, ese tipo de expresiones fomentan la polarización y allanan el camino hacia agresiones mayores.

Rojas compartió además una experiencia personal al revelar que un episodio familiar de su pasado sigue siendo utilizado de manera coordinada en redes sociales para desacreditar su trabajo profesional. Explicó que los ataques no se dirigen a refutar sus argumentos, sino a vulnerarla en el plano personal mediante campañas digitales organizadas.

Finalmente, advirtió que la violencia digital ha incrementado de forma significativa los riesgos de ejercer el periodismo en México, donde la crítica al poder puede derivar en linchamientos virtuales o agresiones físicas. Reconoció que, aunque en ocasiones opta por resistir los ataques, también ha habido momentos en los que el impacto emocional la ha afectado profundamente. Con información de El Universal