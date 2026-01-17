Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas

La presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó ayer como ministro de Industria al empresario colombiano Alex Saab, acusado en México de lavar dinero a través de la reventa de despensas para programas sociales en Venezuela.

Saab fue el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental venezolano CLAP. En 2018, formó parte de un grupo de personas y empresas sancionadas por México por lucrar con los apoyos alimentarios para Venezuela. Señalado de ser prestanombres del mandatario Nicolás Maduro, Saab fue excarcelado en 2023 por EU como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. En 2024 Maduro lo designó ministro.

Saab estaba acusado por EU de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela, en un plan que involucraba sobornos a funcionarios de Caracas. El jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Rodríguez en Caracas para transmitirle el mensaje de que EU espera una mejor relación de trabajo.

¿Quién es?

- Alex Saab es acusado de ser prestanombres de Maduro.

- Fue señalado en México en 2018 de lavado de dinero por 156 millones de dólares, a través de la reventa de despensas.

- Estuvo preso entre 2021 y 2023 en EU, acusado de desvío por 350 millones de dólares de Venezuela.