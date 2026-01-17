Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas

Internacional
/ 17 enero 2026
    Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
    Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria. REFORMA

Alex Saab es acusado de ser prestanombres de Maduro, tenía sanciones en México

La presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó ayer como ministro de Industria al empresario colombiano Alex Saab, acusado en México de lavar dinero a través de la reventa de despensas para programas sociales en Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: El jefe de la CIA visita a Delcy Rodríguez mientras Corina Machado promete convertirse en presidenta de Venezuela

Saab fue el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental venezolano CLAP. En 2018, formó parte de un grupo de personas y empresas sancionadas por México por lucrar con los apoyos alimentarios para Venezuela. Señalado de ser prestanombres del mandatario Nicolás Maduro, Saab fue excarcelado en 2023 por EU como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. En 2024 Maduro lo designó ministro.

TE PUEDE INTERESAR: Trump mantuvo llamada con Delcy Rodríguez, la definió como una ‘persona fantástica’

Saab estaba acusado por EU de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela, en un plan que involucraba sobornos a funcionarios de Caracas. El jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Rodríguez en Caracas para transmitirle el mensaje de que EU espera una mejor relación de trabajo.

¿Quién es?
- Alex Saab es acusado de ser prestanombres de Maduro.
- Fue señalado en México en 2018 de lavado de dinero por 156 millones de dólares, a través de la reventa de despensas.
- Estuvo preso entre 2021 y 2023 en EU, acusado de desvío por 350 millones de dólares de Venezuela.

Temas


política
LAVADO DE DINERO

Localizaciones


Venezuela

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China

Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ideales políticos

Ideales políticos
true

Algo malo se gesta en la frontera de Venezuela
La FGJEM informó que un juez dictó prisión preventiva y abrió un plazo de tres meses de investigación contra dos mujeres acusadas de homicidio calificado en Chimalhuacán.

Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán
Los trabajadores se preguntan por la cantidad de días de descanso que tiene disponible, sobre todo con las llamadas “vacaciones dignas”.

Estos días te corresponden de vacaciones dignas en 2026 por años laborados
El documento necesario para viajar a Estados Unidos, la visa americana de turista, al igual que el pasaporte mexicano, cuenta con un periodo de vigencia.

Lo que necesitas saber para la renovación de la visa americana en 2026
A poco meses del arranque del Mundial 2026, ex seleccionados coincidieron en que la localía representa una ventaja importante para México, pero también una alta responsabilidad.

Mundial 2026: ¿qué esperan los ex seleccionados del Tri en casa?