¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles

La desaparición del académico de origen colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso. En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el catedrático fue detenido el pasado 31 de diciembre, tras su regreso al país después de visitar a su familia, pero fue liberado tras ser presentado ante un juez cívico 36 horas después de su aprehensión. El maestro de la Universidad Iberoamericana Puebla fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero tras haber perdido comunicación con su familia en Colombia, con quien pasó las fiestas de fin de año y regreso a México, su vuelo aterrizó a Monterrey, donde pensaba viajar a Ciudad de México y luego a Puebla. TE PUEDE INTERESAR: Catedrático colombiano es reportado como desaparecido en Nuevo León

De acuerdo con García Harfuch, Escobar Barrio fue puesto a disposición de un juzgado cívico y posteriormente fue liberado, pero en su último avistamiento se le ve desorientado. “Lo que sabemos es que esta persona fue puesta a disposición en el juzgado cívico. Estuvo ahí eh una unas horas, me parece que 36 horas, posteriormente es liberado y de ahí hay un testimonio de que lo ven deambulando por la zona. Ese es el último contacto visual que se tiene”, dijo el funcionario federal. Aunque, descartó que el profesor reingresara al aeropuerto, tras la liberación. Cabe destacar que el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) señaló que no encontraron algún reporte referente a Leonardo Ariel Escobar Barrios en el Registro Nacional de Detenciones sobre su aprehensión o liberación. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: sospechan desaparición forzada en caso del catedrático colombiano ESTUDIANTES BLOQUEAN CALLES POR SU DESAPARICIÓN Estudiantes y docentes de la Universidad Iberoamericana campus Puebla protestaron y bloquearon una importante avenida de la capital para exigir la aparición con vida del académico colombiano. Frente a las instalaciones universitarias, y en el bulevar del Niño Poblano, los inconformes denunciaron la desaparición forzada del académico, quien viajaba de Colombia a México para incorporarse a labores de docencia en la casa de estudios. “Castigo a los culpables” y “Ahora, ahora / se hace indispensable / presentación con vida y castigo a los responsables”, fueron algunas de las arengas que la comunidad estudiantil lanzó durante los cierres intermitentes de dicha vialidad. “Leonardo, escucha la Ibero está en la lucha” y “vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, gritaron mientras portaban pancartas en mano exigieron la aparición con vida y el castigo a los responsables de la desaparición del académico colombiano.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 100 elementos realizan la búsqueda de colombiano desaparecido en Nuevo León RECTOR DENUNCIA INCONSISTENCIA Acompañado por personal docente, directores y jesuitas, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, calificó como una mañana triste, debido a que suman 14 días de la desaparición de su compañero académico. Hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que redoblen esfuerzos a fin de localizar al colaborador de la casa de estudios, sobre todo –denunció- ante “las inconsistencia y falta de claridad en información otorgada”. Y reiteró que en el caso están involucrados elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Apodaca, quienes participaron en la detención del profesor colombiano. “Refrendamos disposición a seguir colaborando con instancias competentes y exhortamos a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación, evitando la estigmatización y la criminalización y reiteramos su obligación para realizar una búsqueda diligente inmediata y son obstáculos”, exigió. TE PUEDE INTERESAR: Buscan a Roy Rivera, desaparecido en NL, con imagen de cómo luciría a sus 33 años

TRABAJOS EN CONJUNTO En este escenario, el Gobierno de Puebla informó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Puebla mantiene trabajo conjunto con las instancias nacionales y el gobierno de Nuevo León, para la pronta localización del docente. En un comunicado de prensa, la administración estatal reiteró su disposición de colaboración con las instancias federales y estatales involucradas; además priorizó la coordinación efectiva, el enfoque humanitario y el intercambio oportuno de información, en apoyo a las acciones encaminadas a la localización del docente. Sin bien expuso que el protocolo de localización directa y conducción operativa las dirige el gobierno de esa entidad; en coadyuvancia se trabaja para su pronta ubicación, sobre todo para obtener información relevante a través de la realización de entrevistas complementarias en la ciudad de Puebla. TE PUEDE INTERESAR: ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla