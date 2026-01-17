Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump

La imposición de aranceles al sector del acero ha provocado una caída de entre 10 y 11 por ciento de su consumo en México.

Entrevistado al término de una reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Guillermo Vogel, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), advirtió que la industria “está tosiendo” con un 11 por ciento de caída.

Máximo Vedoya, vicepresidente de la Cámara, sostuvo que la industria está muy afectada por la imposición de aranceles.

”Hasta noviembre, la industria tenÌa una caída, pero creo que era del 10 por ciento del consumo de acero en México. Está muy afectada por los aranceles en Estados Unidos”, señaló Vedoya, quien también es director general de Ternium.

Aseguró que en la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además de que debe haber unidad en el gremio empresarial. ”Acá lo importante es llegar a una buena discusión en el tema. Creo que esa debería ser la prioridad, creo que el Gobierno de la Presidenta tiene muy claro esa prioridad y bueno, estamos tratando entre todos de llegar a un buen puerto. Tenemos que ponernos toda la camiseta de México y tratar de juntos negociar lo mejor posible y que haya un trabajo o un esfuerzo de todos para llegar a una buena conclusión”, manifestó Vedoya.

El líder empresarial reconoció que hay incertidumbre de cara a la revisión del tratado este año.

”Por supuesto que hay incertidumbre. Hay incertidumbre en todo el mundo. No es una incertidumbre en México, hay en todo el mundo, por lo que est· pasando y eso obviamente afecta a México”, consideró.