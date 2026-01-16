Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico

CDMX.- La Secretaría de Marina‑Armada de México (Semar) implementó ajustes en su estructura operativa para responder a los nuevos retos y amenazas en el espectro tecnológico, informático y de comunicaciones, además de consolidar una rectoría marítima integral, informó la propia institución durante una ceremonia en la Ciudad de México.

En el contexto de la toma de protesta de altos funcionarios navales, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles explicó que estas modificaciones obedecen a una lógica estratégica orientada a separar funciones, especializar responsabilidades y fortalecer el mando operativo, con el fin de hacer frente a un entorno nacional y global cada vez más complejo y exigente.

Durante el acto, se anunciaron nombramientos clave dentro de la Armada. El almirante José Manuel Salinas Pérez fue designado como jefe de Operaciones Navales, mientras que el almirante Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla asumió la Inspectoría y Contraloría General de la Semar. Asimismo, el almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán fue nombrado subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios, y el vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo quedó al frente de la recién definida Región Naval Central, antes conocida como el Cuartel General del Alto Mando.

El almirante Morales Ángeles destacó que un país con más de 11 mil kilómetros de litoral, cuya economía está profundamente vinculada al comercio marítimo y que enfrenta responsabilidades crecientes en seguridad interior y exterior, requiere una institución naval moderna, ágil y articulada con claridad de mando.

La reestructuración también busca armonizar el marco legal interno de la Marina con normativas vigentes y emergentes, lo que, subrayó, contribuirá a fortalecer la seguridad de las costas mexicanas y a combatir de manera más efectiva actividades ilícitas que utilizan tecnologías avanzadas.

Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa, que han obligado a instituciones de seguridad a adaptarse a tácticas y herramientas cada vez más sofisticadas.

Al concluir la ceremonia, Morales Ángeles aseguró que los cambios operativos representan una decisión estratégica para evolucionar y responder con eficacia a un entorno dinámico, marcando así la dirección en que la Armada habrá de ejercer su poder naval y rectoría marítima al servicio de México. Con información de La Jornada