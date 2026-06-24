¿Bronca a la vista? El Atlético de Madrid pone ‘candado’ de 500 millones a Julián Álvarez; él sí se quiere ir

Las declaraciones del atacante llegaron tras la victoria de Argentina sobre Austria en el Mundial 2026. En la zona mixta, el campeón del mundo sorprendió al reconocer que considera que su etapa en el conjunto colchonero podría haber llegado a su fin.

La situación de Julián Álvarez amenaza con convertirse en una de las grandes novelas del mercado de fichajes. Apenas unas horas después de que el delantero argentino expresara públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, la respuesta del club rojiblanco fue inmediata y contundente: solo dejará salir al futbolista si algún equipo paga los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión .

“Hablé con la gente del club, creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, aseguró el delantero, unas palabras que sacudieron el mercado europeo y colocaron de inmediato a varios gigantes del continente en estado de alerta.

El principal interesado sería el FC Barcelona, aunque diversas informaciones apuntan a que otros clubes de primer nivel también siguen de cerca la evolución del caso. Sin embargo, el Atlético no tiene intención de facilitar una negociación.

La postura de la entidad madrileña, respaldada por Diego Simeone y la directiva, es clara: no se negociará por debajo de las condiciones estipuladas en el contrato del jugador. El club considera a Álvarez una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no contempla una salida en términos favorables para los compradores.

Los números reflejan el blindaje del atacante argentino:

- Contrato vigente hasta 2030.

- Cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

- Rechazo previo a una oferta de 150 millones de euros presentada por el Real Madrid.

Desde la perspectiva rojiblanca, acceder a la petición del futbolista supondría un importante golpe deportivo y económico. Además, abriría la puerta a futuras presiones de otras figuras de la plantilla, algo que el club pretende evitar tras experiencias complejas vividas en el pasado, como la salida de Antoine Griezmann.

Por ahora, el futuro de la llamada “Araña” permanece en el aire. Su deseo de cambiar de equipo choca frontalmente con la firme postura del Atlético, que no está dispuesto a ceder fácilmente a las pretensiones del jugador ni de los clubes interesados.