Carrera Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026 en Saltillo: fechas, distancias, costos y premios

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    Carrera Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026 en Saltillo: fechas, distancias, costos y premios
    El 28K representa una oportunidad para los corredores que buscan realizar un entrenamiento de fondo rumbo al Maratón Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Más que completar kilómetros, la meta será ayudar: la carrera destinará sus recursos a programas del Banco de Alimentos de Saltillo que apoyan a la niñez

Correr 5, 14 o 28 kilómetros puede ser una meta personal, pero en la quinta edición de “Corriendo Juntos Contra el Hambre”, cada paso también tendrá un propósito social: apoyar la labor del Banco de Alimentos de Saltillo y contribuir a mejorar la alimentación de niñas y niños de la región.

La carrera, organizada por Fundación Contrissa, Contrissa y el Banco de Alimentos de Saltillo, se realizará el domingo 13 de septiembre sobre la Avenida Universidad, con tres distancias para adultos y tres recorridos infantiles. La invitación está abierta tanto para quienes buscan comenzar a correr como para atletas que tienen en la mira el Maratón Saltillo y necesitan una última prueba de fondo.

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El 28K representa una oportunidad para realizar un entrenamiento largo de cara al maratón, mientras que las distancias de 5K y 14K permiten participar a corredores con diferentes niveles de preparación.

$!La carrera contará con distancias de 5K, 14K y 28K, además de recorridos infantiles para niñas y niños de 4 a 12 años.
La carrera contará con distancias de 5K, 14K y 28K, además de recorridos infantiles para niñas y niños de 4 a 12 años. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Detrás de cada kilómetro recorrido existe una causa mucho más grande, un niño que merece crecer sano, fuerte y con oportunidades de construir un mejor futuro”, señaló Luis Rico González, vicepresidente de Administración y Recursos Humanos de Contrissa.

El arranque de las distancias de 14K y 28K será a las 6:00 horas, seguido por el 5K a las 7:00 y las carreras infantiles a las 8:00 horas.

Para los pequeños habrá recorridos de 400 metros para niñas y niños de 4 a 6 años, 800 metros para 7 a 9 años y 1K para 10 a 12 años.

$!La quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre se realizará el domingo 13 de septiembre en Saltillo.
La quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre se realizará el domingo 13 de septiembre en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

La inscripción tiene un costo de 300 pesos para adultos y 150 para niños. El kit incluye playera, medalla, número, chip electrónico, morral y paquete de fotografías.

Además, al cruzar la meta, los participantes recibirán dos gorditas preparadas por voluntarias del Banco de Alimentos. Para esta edición se contempla la elaboración de alrededor de 2 mil 400 gorditas.

La causa detrás de los kilómetros es uno de los principales motivos para sumarse. De acuerdo con el Banco de Alimentos de Saltillo, durante las cinco ediciones de la carrera los recursos obtenidos han contribuido al programa Nutriendo Mentes, mediante el cual cerca de 350 niñas y niños han recibido apoyo y se han servido más de 33 mil raciones de desayunos.

$!El 28K representa una oportunidad para los corredores que buscan realizar un entrenamiento de fondo rumbo al Maratón Saltillo.
El 28K representa una oportunidad para los corredores que buscan realizar un entrenamiento de fondo rumbo al Maratón Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Cada inscripción, cada patrocinador y cada corredor que cruza la meta está contribuyendo directamente a transformar la vida de un pequeño”, destacó Carlos Mary Milán, presidente del Banco de Alimentos de Saltillo.

El directivo recordó que combatir el hambre requiere la participación de distintos sectores: “El hambre no se combate sola. Se combate sumando voluntades, construyendo alianzas”.

La carrera también tendrá incentivos para los participantes. Se anunció una bolsa de 60 mil pesos en premios para corredores, además de rifas con más de 300 mil pesos en premios, entre ellos efectivo, 50 audífonos y un viaje para dos personas de cuatro días y tres noches a la Riviera Nayarit, con avión incluido. Para las categorías infantiles habrá más de 50 mil pesos en regalos.

$!Como parte de la experiencia al cruzar la meta, los corredores recibirán dos gorditas preparadas por las voluntarias del Banco de Alimentos de Saltillo; para esta edición se elaborarán alrededor de 2 mil 400.
Como parte de la experiencia al cruzar la meta, los corredores recibirán dos gorditas preparadas por las voluntarias del Banco de Alimentos de Saltillo; para esta edición se elaborarán alrededor de 2 mil 400. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La organización destacó además el crecimiento que ha tenido el evento. La primera edición reunió a alrededor de 400 corredores y para este año se espera llegar a mil 200 participantes.

“Poco a poco cada año hemos ido creciendo, aumentando, la gente se va sumando y eso nos da mucha alegría porque vamos a apoyar a muchos más niños en toda la región sureste del estado”, explicó Alejandra Salgado Valdés, directora del Banco de Alimentos de Saltillo.

La entrega de kits será el sábado 12 de septiembre, de 11:00 a 15:00 horas, en el Banco de Alimentos de Saltillo, ubicado en bulevar Vittorio Alessio Robles #4707, colonia Asturias.

$!La organización espera reunir a mil 200 corredores en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.
La organización espera reunir a mil 200 corredores en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La organización informó que ya se encuentra cerca del 50 por ciento de las inscripciones, por lo que llamó a no esperar hasta las últimas semanas. El objetivo es alcanzar los mil 200 participantes.

Así, “Corriendo Juntos Contra el Hambre” ofrece una alternativa para quienes buscan preparar el cuerpo rumbo al Maratón Saltillo, estrenarse en una carrera o simplemente pasar una mañana activa en familia, con la posibilidad de convertir la inscripción en desayunos y mejores oportunidades para la niñez de la región.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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