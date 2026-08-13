Estados Unidos reanuda la supervisión y exportación de aguacate en Michoacán tras recibir amenazas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que este jueves 13 de agosto se reanudaron por completo las actividades oficiales del Gobierno estadounidense en Michoacán, tras las medidas de seguridad implementadas por autoridades mexicanas. El funcionario señaló que la decisión también permite la reanudación de las exportaciones de aguacate de Michoacán con destino a Estados Unidos.

JOHNSON RECONOCE ACCIONES DEL GABINETE DE SEGURIDAD A través de un comunicado, Johnson reconoció las labores realizadas por el Gobierno de México, particularmente por el Gabinete de Seguridad encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, señaló el embajador. El representante diplomático indicó que el Gobierno estadounidense continuará monitoreando las condiciones de seguridad en Michoacán y ajustará sus operaciones conforme corresponda. “Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”, agregó.

EXPORTACIONES DE AGUACATE RETOMAN OPERACIONES La reanudación de las actividades estadounidenses en el estado incluye las operaciones relacionadas con las exportaciones de aguacate michoacano hacia Estados Unidos, una actividad vinculada con las cadenas de suministro y el comercio entre ambos países. Johnson señaló que las medidas implementadas y reforzadas por las autoridades mexicanas permitieron restablecer las actividades después de una evaluación de las condiciones de seguridad en la entidad. El embajador destacó que la coordinación entre ambos gobiernos permitió retomar las operaciones y sostuvo que esta cooperación tiene efectos en la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio bilateral. EMBAJADA DESTACA COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y EU En el comunicado, el embajador señaló que la reanudación de las actividades representa un resultado de la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México. “Este es otro resultado tangible de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum”, indicó. Johnson agregó que el trabajo conjunto permite proteger a la población, la producción de alimentos y las actividades comerciales entre ambos países. “Al trabajar juntos, protegemos a nuestra gente, nuestra producción de alimentos, cadenas de suministro y el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”, afirmó. Finalmente, el embajador sostuvo que la reanudación de las actividades en Michoacán demuestra los resultados de la coordinación bilateral en materia de seguridad y comercio.

SADER CELEBRA REANUDACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE AGUACATE A ESTADOS UNIDOS A través de sus redes sociales, Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), celebró la reanudación de las actividades de Estados Unidos en Michoacán, relacionadas con la supervisión y exportación de aguacate, tras haber sido detenidas debido a que personal estadounidense recibió presuntas amenazas del crimen organizado.

Lopéz escribió: “Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán. Tal como nos instruyó nuestra presidenta @Claudiashein, seguimos respaldando a nuestras y nuestros productores, quienes hacen de nuestro campo un referente global”.