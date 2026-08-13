Sheinbaum aclara qué pasará con las líneas telefónicas que no se han registrado tras la prórroga... ¿Van a cancelarlas?

Durante su conferencia de prensa de este jueves 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no existe, hasta ahora, una disposición que establezca la cancelación definitiva e inmediata de las líneas que no hayan sido vinculadas con sus usuarios.

La obligación de registrar las líneas telefónicas móviles volvió a generar dudas entre usuarios que todavía no han completado el proceso. La principal pregunta es qué ocurrirá con quienes dejen pasar la fecha que les corresponde y si perderán definitivamente su número.

La mandataria señaló que una línea puede ser suspendida cuando no se cumpla con el procedimiento, pero también aclaró que el usuario podría registrarla posteriormente para recuperar el servicio. La definición de los plazos y condiciones corresponde a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) .

¿SE VAN A CANCELAR LAS LÍNEAS NO REGISTRADAS?

La respuesta, por ahora, es no hay una cancelación automática confirmada. Sheinbaum explicó que el esquema contempla la posibilidad de suspender las líneas que permanezcan sin registro, aunque posteriormente podrían volver a activarse una vez que el titular complete el trámite.

“Solamente con registrarte, pues recuperas la línea”, afirmó la presidenta al ser cuestionada sobre el futuro de los números que no cumplan con el procedimiento.

El proceso tiene un calendario escalonado de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico. La CRT estableció modificaciones a los lineamientos para la identificación de líneas móviles y determinó que las empresas deben mantener activo el servicio de las líneas asociadas a usuarios que hayan presentado la identificación requerida.

¿POR QUÉ SE DEBEN REGISTRAR LOS CELULARES?

El Gobierno federal sostiene que la medida busca reducir delitos cometidos mediante teléfonos móviles, principalmente extorsiones y fraudes. La idea es que cada línea quede vinculada con una persona, lo que permitiría dificultar la compra de chips para utilizarlos de manera ilícita.

Sheinbaum descartó que el objetivo sea realizar vigilancia sobre los ciudadanos y explicó que el registro forma parte de una estrategia preventiva. La presidenta también señaló que este tipo de mecanismos existen en distintos países y que su funcionamiento requiere colaboración entre usuarios y compañías telefónicas.

“Si están registrados los chips, vamos a tener menos fraudes, menos extorsión”, afirmó la mandataria durante la conferencia.

EL OBJETIVO ES EVITAR EL USO ANÓNIMO DE CHIPS

La estrategia pretende hacer más difícil que una persona compre una línea sin que exista un vínculo con su identidad. De acuerdo con el Gobierno, esa posibilidad ha sido aprovechada para realizar llamadas de extorsión, fraudes y otras actividades ilícitas.

La CRT es la autoridad encargada de establecer las reglas del proceso. Los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación establecen obligaciones para los concesionarios y comercializadoras de servicios móviles respecto a la identificación de los usuarios.

Por ahora, la discusión se concentra en qué ocurrirá con las líneas que no sean registradas dentro de los plazos establecidos. Sheinbaum reiteró que una eventual prórroga adicional dependerá de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, mientras el Gobierno busca que el mayor número posible de líneas quede asociado con sus usuarios.

DATOS CURIOSOS

· El registro busca vincular cada línea telefónica móvil con su usuario.

· La CRT publicó en junio modificaciones a los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.

· Una línea que sea suspendida por falta de registro podría recuperarse después de completar el procedimiento, según lo explicado por Sheinbaum.