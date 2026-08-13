¿Por qué están cancelando a RM y J-Hope de BTS? La foto con Chris Brown que desató polémica

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    ¿Por qué están cancelando a RM y J-Hope de BTS? La foto con Chris Brown que desató polémica
    El grupo BTS vuelve a estar en el centro de una polémica en redes sociales. FOTO: IG

RM y J-Hope fueron criticados por parte de ARMY tras aparecer junto a Chris Brown después de asistir a uno de sus conciertos en Toronto.

El grupo BTS vuelve a estar en el centro de una polémica en redes sociales. En esta ocasión, RM y J-Hope fueron cuestionados por parte de ARMY después de asistir a un concierto de Usher y Chris Brown en Toronto, Canadá, y aparecer posteriormente en una fotografía junto al cantante estadounidense.

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La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó opiniones divididas entre los seguidores del grupo surcoreano. Mientras algunos consideran que la fotografía no implica necesariamente un respaldo a las acciones personales de Brown, otros señalaron que el encuentro resulta cuestionable debido a los antecedentes legales y acusaciones que han marcado la trayectoria del cantante.

¿QUÉ PASÓ CON RM Y J-HOPE DE BTS?

RM y J-Hope asistieron el miércoles 12 de agosto al espectáculo que Usher y Chris Brown ofrecieron en Toronto. J-Hope compartió imágenes relacionadas con su asistencia y, posteriormente, apareció una fotografía en la que ambos integrantes de BTS posan junto a Brown.

La imagen fue publicada por el propio cantante estadounidense y comenzó a difundirse rápidamente entre los seguidores de BTS.

El encuentro no corresponde, hasta ahora, a un anuncio de colaboración musical entre los artistas. La controversia surgió principalmente por la decisión de los integrantes de asistir al concierto y posar posteriormente junto a Brown.

$!En esta ocasión, RM y J-Hope fueron cuestionados por parte de ARMY después de asistir a un concierto de Usher y Chris Brown.
En esta ocasión, RM y J-Hope fueron cuestionados por parte de ARMY después de asistir a un concierto de Usher y Chris Brown. FOTO: IG

¿POR QUÉ PARTE DE ARMY LOS ESTÁ CRITICANDO?

Las críticas están relacionadas principalmente con el historial de Chris Brown y con la percepción de algunos seguidores de que aparecer públicamente junto a él puede interpretarse como una muestra de respaldo.

Sin embargo, las reacciones dentro del fandom no han sido unánimes. Algunos usuarios expresaron decepción y cuestionaron que RM y J-Hope se relacionaran con el cantante, mientras que otros pidieron no interpretar la fotografía como una declaración sobre las acciones o antecedentes de Brown.

También hubo quienes señalaron que acudir a un concierto o tomarse una fotografía con otro artista no permite conocer por sí solo la postura personal de los integrantes de BTS sobre las controversias que lo rodean.

¿QUÉ ANTECEDENTES TIENE CHRIS BROWN?

La principal polémica alrededor de Brown se remonta a 2009, cuando agredió a Rihanna. El cantante se declaró culpable de un cargo de agresión grave y recibió una sentencia que incluyó libertad condicional, trabajo comunitario y tratamiento por violencia doméstica.

A lo largo de los años, Brown también ha enfrentado otros señalamientos y procesos legales. Entre ellos se encuentra una orden de restricción solicitada en 2017 por su expareja Karrueche Tran, así como diferentes acusaciones que él ha negado.

Recientemente, el cantante enfrentó un proceso en Reino Unido por una agresión ocurrida en Londres en 2023. En julio de 2026 se declaró culpable del cargo de affray, relacionado con una alteración violenta del orden público. Otros cargos más graves fueron retirados como parte del acuerdo.

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¿BTS ESTÁ REALMENTE “CANCELADO”?

Por ahora, hablar de una cancelación de RM y J-Hope como un hecho generalizado sería impreciso. Lo que existe es una controversia en redes sociales y una división de opiniones entre algunos seguidores.

La fotografía generó críticas, pero también mensajes de apoyo y llamados a no sacar conclusiones sobre la postura personal de los integrantes de BTS únicamente a partir de un encuentro público.

Hasta el momento, ni RM ni J-Hope han emitido una declaración pública sobre la polémica relacionada con la fotografía.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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