¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    ¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia
    Terrel Williams conectó varios golpes ilegales en la nuca de Prichard Colón durante el combate disputado en octubre de 2015. FOTO: ESPECIAL

El estadounidense se alejó del boxeo después de perder su invicto en 2019; no recibió cargos penales por el combate y desde entonces ha enfrentado amenazas y señalamientos

La muerte de Prichard Colón, confirmada este jueves por su padre, Richard Colón, volvió a colocar bajo los reflectores a Terrel Williams, el boxeador estadounidense que enfrentó al puertorriqueño en la pelea que cambió para siempre la vida de ambos.

Williams, actualmente de 42 años, vive alejado del ojo público y no registra combates profesionales desde septiembre de 2019. Aunque nunca anunció formalmente su retiro, su prolongada inactividad y la ausencia de planes para regresar permiten considerarlo retirado de facto.

¿Qué ocurrió en la pelea entre Terrel Williams y Prichard Colón?

El combate se realizó el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Colón llegó invicto con marca de 16-0, mientras Williams también presumía un récord sin derrotas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/fallece-prichard-colon-a-los-33-anos-el-boxeo-despide-a-su-eterno-guerrero-FJ22815231

Durante la pelea, Williams conectó varios golpes en la parte posterior de la cabeza del boricua, una acción conocida como “golpe de conejo” y prohibida por el reglamento.

Prichard reclamó reiteradamente al réferi Joe Cooper, quien finalmente descontó un punto al estadounidense en el séptimo asalto.

Colón también fue sancionado con dos puntos por un golpe bajo. La pelea continuó y en el noveno episodio Williams derribó dos veces al puertorriqueño.

Al terminar el round, la esquina de Prichard le retiró los guantes creyendo que el encuentro había concluido, por lo que fue descalificado.

Ya en el vestidor, Colón presentó mareos, vómito y pérdida de conocimiento. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron un hematoma subdural y tuvo que ser sometido a una hemicraniectomía.

Permaneció 221 días en coma y las lesiones cerebrales le impidieron volver a boxear.

¿Terrel Williams fue castigado o enviado a prisión?

Williams no enfrentó cargos penales ni recibió una suspensión definitiva por lo sucedido. Una investigación del Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional de Virginia concluyó en 2016 que el réferi y el médico de ring habían actuado dentro de las normas estatales, una resolución ampliamente cuestionada por la familia Colón y aficionados.

En 2017, los padres de Prichard presentaron una demanda por más de 50 millones de dólares. Sin embargo, la acción legal fue dirigida contra el médico Richard Ashby y las promotoras HeadBangers Promotions y DiBella Entertainment, no contra Williams.

El reclamo acusó negligencia médica y falta de protocolos adecuados para detectar lesiones cerebrales.

¿Qué dijo Williams sobre las lesiones de Prichard Colón?

Tres días después del combate, Williams aseguró que había llorado varias veces al enterarse de la condición de su rival. “No puedo disfrutar esta victoria. Estoy preocupado por Prichard”, declaró entonces.

Posteriormente sostuvo que nunca tuvo la intención de provocarle un daño permanente y que rezaba diariamente por su recuperación. Pese a esas palabras, el estadounidense quedó señalado durante años por una parte de la afición.

¿Terrel Williams volvió a boxear?

Williams permaneció dos años fuera del cuadrilátero y regresó en noviembre de 2017. Después consiguió victorias sobre Rosemberg Gómez, David Grayton y Justin DeLoach, antes de enfrentar al puertorriqueño Thomas Dulorme el 21 de septiembre de 2019.

Dulorme lo derribó en el décimo round y se impuso por decisión unánime, propinándole la primera y única derrota de su carrera. Williams terminó con récord profesional de 18 victorias, una derrota y 13 nocauts; desde aquella noche no volvió a disputar una pelea oficial.

En los últimos años, Williams mantuvo un perfil prácticamente anónimo. Su antigua página de Facebook acumuló insultos y amenazas contra él y su familia hasta que sus publicaciones dejaron de estar disponibles en mayo de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Box
Fallecimientos
Luto

Localizaciones


Los Ángeles

Organizaciones


OMB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo

NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo
Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional.

Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena
La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El próximo 27 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible en 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28.

¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto
La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo cambios inesperados gracias a dos beneficios que modificaron la placa.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?
Cinco clubes de la Liga de Expansión acudieron nuevamente al TAS para impugnar la decisión de la FMF sobre el ascenso y descenso.

¡No se rinden!... Equipos de la Liga de Expansión acuden al TAS en busca del ascenso y descenso