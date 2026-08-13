¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia

La muerte de Prichard Colón, confirmada este jueves por su padre, Richard Colón, volvió a colocar bajo los reflectores a Terrel Williams, el boxeador estadounidense que enfrentó al puertorriqueño en la pelea que cambió para siempre la vida de ambos. Williams, actualmente de 42 años, vive alejado del ojo público y no registra combates profesionales desde septiembre de 2019. Aunque nunca anunció formalmente su retiro, su prolongada inactividad y la ausencia de planes para regresar permiten considerarlo retirado de facto. ¿Qué ocurrió en la pelea entre Terrel Williams y Prichard Colón? El combate se realizó el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Colón llegó invicto con marca de 16-0, mientras Williams también presumía un récord sin derrotas.

Durante la pelea, Williams conectó varios golpes en la parte posterior de la cabeza del boricua, una acción conocida como “golpe de conejo” y prohibida por el reglamento. Prichard reclamó reiteradamente al réferi Joe Cooper, quien finalmente descontó un punto al estadounidense en el séptimo asalto. Colón también fue sancionado con dos puntos por un golpe bajo. La pelea continuó y en el noveno episodio Williams derribó dos veces al puertorriqueño. Al terminar el round, la esquina de Prichard le retiró los guantes creyendo que el encuentro había concluido, por lo que fue descalificado. Ya en el vestidor, Colón presentó mareos, vómito y pérdida de conocimiento. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron un hematoma subdural y tuvo que ser sometido a una hemicraniectomía.

Permaneció 221 días en coma y las lesiones cerebrales le impidieron volver a boxear. ¿Terrel Williams fue castigado o enviado a prisión? Williams no enfrentó cargos penales ni recibió una suspensión definitiva por lo sucedido. Una investigación del Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional de Virginia concluyó en 2016 que el réferi y el médico de ring habían actuado dentro de las normas estatales, una resolución ampliamente cuestionada por la familia Colón y aficionados. En 2017, los padres de Prichard presentaron una demanda por más de 50 millones de dólares. Sin embargo, la acción legal fue dirigida contra el médico Richard Ashby y las promotoras HeadBangers Promotions y DiBella Entertainment, no contra Williams. El reclamo acusó negligencia médica y falta de protocolos adecuados para detectar lesiones cerebrales. ¿Qué dijo Williams sobre las lesiones de Prichard Colón? Tres días después del combate, Williams aseguró que había llorado varias veces al enterarse de la condición de su rival. “No puedo disfrutar esta victoria. Estoy preocupado por Prichard”, declaró entonces.

Posteriormente sostuvo que nunca tuvo la intención de provocarle un daño permanente y que rezaba diariamente por su recuperación. Pese a esas palabras, el estadounidense quedó señalado durante años por una parte de la afición. ¿Terrel Williams volvió a boxear? Williams permaneció dos años fuera del cuadrilátero y regresó en noviembre de 2017. Después consiguió victorias sobre Rosemberg Gómez, David Grayton y Justin DeLoach, antes de enfrentar al puertorriqueño Thomas Dulorme el 21 de septiembre de 2019. Dulorme lo derribó en el décimo round y se impuso por decisión unánime, propinándole la primera y única derrota de su carrera. Williams terminó con récord profesional de 18 victorias, una derrota y 13 nocauts; desde aquella noche no volvió a disputar una pelea oficial. En los últimos años, Williams mantuvo un perfil prácticamente anónimo. Su antigua página de Facebook acumuló insultos y amenazas contra él y su familia hasta que sus publicaciones dejaron de estar disponibles en mayo de 2026.