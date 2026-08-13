Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse

• Autonomía económica: Evita que los adultos mayores dependan económicamente de terceros o familiares

• Servicios del hogar: Pago de agua, luz, gas, teléfono o predial.

• Gastos de salud: Adquisición de medicamentos, consultas médicas y tratamientos.

• Alimentación básica : Compra de despensa, canasta básica y productos de primera necesidad.

Este apoyo es distribuidos directamente a través del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Los beneficiarios lo utilizan de forma libre para cubrir sus necesidades básicas, principalmente:

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Pensión del Bienestar 2026 , dirigida a personas de 65 años o más , que mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos , beneficio que la Constitución reconoce como un derecho universal.

REGISTRO EN AGOSTO

A partir del 18 de agosto, las y los adultos mayores debes acudir de forma presencial a un Módulo del Bienestar.

Aunque las inscripciones generales para nuevos derechohabientes de 65 años suelen abrirse a finales de mes (estimadas del 18 al 30 de agosto), durante las primeras semanas de agosto se habilitó un proceso de incorporación y trámites de salud complementarios bajo calendarios organizados por apellidos.

El periodo masivo de registros arranca oficialmente a partir de la tercera semana de agosto, a partir del 18 de agosto en adelante.

CALENDARIO DE REGISTRO POR APELLIDOS (DEL 18 AL 30 DE AGOSTO)

Primera semana de registros

• Martes 18 de agosto: Letras A, B, C

• Miércoles 19 de agosto: Letras D, E, F, G, H

• Jueves 20 de agosto: Letras I, J, K, L, M

• Viernes 21 de agosto: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

• Sábado 22 de agosto: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

• Domingo 23 de agosto: Todas las letras (Rezagados de la semana)

Segunda semana de registros

• Lunes 24 de agosto: Letras A, B, C

• Martes 25 de agosto: Letras D, E, F, G, H

• Miércoles 26 de agosto: Letras I, J, K, L, M

• Jueves 27 de agosto: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

• Viernes 28 de agosto: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

• Sábado 29 y Domingo 30 de agosto: Todas las letras (Cierre de registros)

¿QUIÉNES SE PUEDEN INSCRIBIR EN ESTAS FECHAS?

Personas que ya tienen 65 años cumplidos o más y que por alguna razón no se habían registrado antes (rezagados).Adultos que cumplen los 65 años de edad propiamente durante los meses de julio y agosto de 2026.

Documentación Requerida (Original y Copia)

• Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o credencial del INAPAM.

• Acta de nacimiento: Debe ser completamente legible.

• CURP: Clave Única de Registro de Población con impresión reciente.

• Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono, gas o predial, con una antigüedad máxima de 6 meses.

• Teléfonos de contacto: Es indispensable proporcionar un número celular y uno fijo de casa para recibir notificaciones sobre tu trámite.

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

• Espera la convocatoria: La Secretaría de Bienestar abre periodos de registro cada ciertos meses a lo largo del año.

• Ubica tu módulo: Revisa la sede que te corresponde a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

• Revisa el calendario por apellidos: Normalmente, la atención en los módulos se organiza por días específicos de la semana tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido del solicitante.

¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA?

El número telefónico es 800 639 42 64

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.