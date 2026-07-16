Casi para terminar el Mundial, Tribunal alemán ordena a la FIFA detener prácticas ‘manipulativas y engañosas’ en la venta de boletos

La resolución representa un fuerte revés para el mercado secundario oficial del organismo, cuyo sistema cobra una comisión del 15% al comprador y otro 15% al vendedor, obteniendo un 30% por cada transacción .

Un tribunal de Fráncfort, Alemania , emitió una orden judicial preliminar de urgencia contra la FIFA , exigiendo el cese inmediato de diversas prácticas comerciales consideradas ”manipulativas y engañosas” en su plataforma oficial de venta de entradas. La acción legal fue promovida por la empresa europea de reventa Ticombo , a solo tres días de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina .

Según el fallo, difundido por agencias internacionales y el portal especializado TicketNews, la FIFA recurrió a dark patterns (patrones oscuros de diseño web) para influir en las decisiones de compra de los aficionados. El tribunal determinó que, conforme a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA), la organización debe informar el nombre y la dirección de los vendedores comerciales antes de que se realice el pago, además de impedir la redirección poco transparente de boletos remanentes provenientes de federaciones nacionales.

La justicia alemana también concluyó que la plataforma promocionaba boletos desde USD 1,745, aunque durante el proceso de compra el precio podía elevarse hasta USD 8,995. Por ello, prohibió anunciar tarifas mínimas cuando no existan entradas disponibles a ese costo.

Otro de los puntos cuestionados fue el límite de seis minutos para completar la compra. Si el tiempo expiraba, el sistema eliminaba el progreso del usuario y lo enviaba nuevamente al inicio de la fila virtual, una práctica que el tribunal calificó como ”agresiva y coercitiva”.

Asimismo, la opción predeterminada ”Reservar el mejor asiento” seleccionaba automáticamente los boletos de mayor precio, sin mostrar de forma clara el costo individual de la entrada ni los cargos adicionales de gestión antes del paso final del pago.

El fallo también señala que los representantes legales de la FIFA no acudieron a la audiencia, por lo que el tribunal emitió la orden de manera inmediata.

SE VIENEN GRANDES MULTAS

La resolución establece multas de hasta 250 mil euros (aproximadamente 287 mil dólares) por cada incumplimiento de la orden judicial. Además, contempla la posibilidad de penas de hasta seis meses de prisión, dirigidas de forma nominativa contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general, Mattias Grafström, en caso de desacato.

Aunque la medida tiene efectos inmediatos para los consumidores de la Unión Europea, el fallo sienta un precedente relevante para futuras acciones legales. La FIFA también enfrenta investigaciones en Estados Unidos por presunto fraude e inflación artificial de precios en la venta de boletos, encabezadas por las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey.