Coahuilense Gabriela Rodríguez logra quinto lugar en Copa del Mundo de tiro en Almaty

La tiradora coahuilense Gabriela Rodríguez firmó una actuación destacada en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo celebrada en Almaty, al ubicarse en el quinto lugar de la clasificación mundial tras registrar 21 aciertos en su prueba. La seleccionada olímpica volvió a colocarse entre las mejores del circuito internacional, mostrando consistencia a lo largo de la competencia y manteniéndose en la pelea ante rivales de alto nivel. Su resultado la dejó a un paso del podio, pero confirma su lugar como una de las exponentes más competitivas del tiro deportivo mexicano en la actualidad.

La participación de Rodríguez formó parte del segundo día de actividades del certamen, donde México tuvo presencia en distintas pruebas. En la rama femenil, Anabel Molina concluyó en el puesto 50, cerrando su intervención en esta etapa del serial sin lograr avanzar a las rondas decisivas.

Por su parte, en la categoría varonil, Jesús Balboa y Luis Gallardo también vieron acción representando al país. Balboa terminó en la posición 45, mientras que Gallardo se ubicó en el lugar 49, en una jornada que reunió a tiradores de diversas partes del mundo. El resultado de Gabriela Rodríguez resalta dentro de la delegación mexicana, no solo por su posición final, sino por la forma en que logró mantenerse competitiva en cada ronda. Su desempeño en Almaty suma puntos importantes dentro del circuito internacional y sirve como referencia de cara a futuras competencias del calendario. Para la atleta originaria de Coahuila, este tipo de resultados refuerza su proceso dentro del alto rendimiento, en un deporte donde la precisión y la concentración marcan la diferencia en cada disparo. Su quinto lugar en esta Copa del Mundo representa uno de los mejores registros recientes para México en la disciplina.

La participación mexicana en Kazajistán continuará en los próximos días con más pruebas dentro del programa, donde se espera que otros atletas busquen mejorar sus posiciones y sumar experiencia en el escenario internacional.

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