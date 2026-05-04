Muere Eduardo Lamazón, histórico comentarista de boxeo de TV Azteca

La tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de Eduardo Lamazón, una de las voces más reconocidas en las transmisiones de boxeo en México. La noticia comenzó a circular en redes sociales y generó diversas reacciones entre aficionados, colegas y figuras del medio deportivo. El primero en dar a conocer públicamente el deceso fue Carlos Aguilar, quien compartió durante años la cobertura de peleas con Lamazón. A través de sus cuentas personales, el narrador expresó un mensaje de despedida en el que recordó la cercanía que mantuvieron dentro y fuera del trabajo, así como las experiencias que compartieron alrededor del boxeo.

Lamazón formó parte del equipo de comentaristas de TV Azteca, donde se convirtió en una referencia para la audiencia que seguía las funciones del llamado “Box Azteca Team”. Su estilo de análisis y la forma en que calificaba las peleas lo hicieron familiar para varias generaciones de televidentes, quienes lo identificaban también por el apodo “Lama Lama Lamita”, utilizado entre sus compañeros. Antes de consolidarse en la televisión, tuvo una trayectoria relevante dentro del ámbito institucional del boxeo. Durante más de dos décadas se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo, etapa en la que trabajó de cerca con José Sulaimán. En ese periodo participó en la elaboración de reglamentos y en la organización de combates de alto perfil, lo que le permitió conocer el funcionamiento interno de este deporte.

Esa experiencia fue la base de sus intervenciones como analista, donde ofrecía contexto técnico y regulatorio durante las transmisiones. Su participación en eventos televisados incluyó peleas de distintos niveles, desde funciones nacionales hasta combates internacionales, aportando comentarios que buscaban explicar decisiones arbitrales y el desarrollo de cada enfrentamiento. La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de despedida en redes sociales por parte de periodistas, boxeadores y seguidores del deporte, quienes recordaron su aporte a la difusión del boxeo en el país. Aunque no se dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte, su legado queda ligado a una etapa importante de las transmisiones deportivas en televisión abierta.

Con su salida, el boxeo mexicano pierde a una de sus voces más constantes en los últimos años. Su trabajo en los medios y dentro de las instituciones dejó registro de una carrera vinculada tanto a la organización del deporte como a su difusión ante el público.

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