Coahuilense Tommaso Archilei gana medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Esgrima

El esgrimista coahuilense Tommaso Archilei volvió a destacar en el plano internacional al conquistar la medalla de bronce por equipos en la modalidad de florete durante el Campeonato Panamericano de Esgrima, celebrado en Lima, Perú. Originario de Coahuila, Archilei integró el representativo mexicano junto a Diego Cervantes, Máximo Azuela y Máximo Murray, cuarteta que logró colocar a México entre los tres mejores del continente tras una serie de enfrentamientos que concluyeron con una victoria sobre Brasil en el duelo por el tercer lugar.

La selección mexicana abrió su participación con un triunfo de 45-20 ante Guatemala. Más adelante, en los cuartos de final, superó a Chile por marcador de 45-39 para instalarse entre los cuatro mejores equipos del torneo. En las semifinales, el conjunto nacional se midió a Estados Unidos, que se quedó con el pase a la final al imponerse por 45-30. Sin embargo, los mexicanos aún tenían una oportunidad de subir al podio y la aprovecharon al derrotar a Brasil por 45-36, resultado que aseguró la medalla de bronce para el equipo encabezado por una generación joven en la que figura el coahuilense Tommaso Archilei.

Además de la competencia por equipos, el deportista de Coahuila tuvo participación en la prueba individual de florete. En esa modalidad alcanzó los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentó al chileno Leopoldo Alarcón. El combate se definió por un estrecho 15-13 a favor del sudamericano, resultado que dejó al mexicano en el puesto 12 de la clasificación general. La medalla conseguida en Perú representa otro paso importante para Archilei, quien recientemente obtuvo su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una de las competencias más importantes del ciclo deportivo para la esgrima mexicana. Con este resultado, el coahuilense continúa consolidándose como uno de los representantes del estado con presencia en competencias internacionales. Su participación en Lima no solo aportó una medalla para México, sino que también confirmó el crecimiento que ha tenido en los últimos meses de cara a sus próximos compromisos. La presea continental llega en un momento clave para el esgrimista de Coahuila, quien ahora enfocará su preparación hacia Santo Domingo 2026 con la experiencia acumulada en uno de los torneos más importantes del continente.

Publicidad

Temas

Esgrima resultados

Localizaciones

Coahuila Lima

Organizaciones

Inedec

