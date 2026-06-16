Esgrimista coahuilense Tommaso Archilei clasifica a Santo Domingo 2026 tras ganar oro en nacional

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    Esgrimista coahuilense Tommaso Archilei clasifica a Santo Domingo 2026 tras ganar oro en nacional
    El atleta de Torreón celebró la medalla de oro y su clasificación a Santo Domingo 2026. FOTO: INEDEC
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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l atleta ganó todos sus combates desde la fase de grupos hasta la final, asegurando su lugar en la Selección Mexicana de Esgrima rumbo a la competencia regional

El esgrimista coahuilense Tommaso Archilei Meza consiguió su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Nacional Clasificatorio realizado en Toluca, Estado de México.

El torneo formó parte del proceso selectivo rumbo al inicio del ciclo olímpico y reunió a los principales exponentes de la esgrima nacional en la modalidad de florete varonil categoría Senior. Desde la fase de grupos, el deportista originario de Torreón mostró consistencia al ganar sus seis combates, lo que le permitió avanzar como uno de los sembrados en la etapa de eliminación directa.

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En la ronda de dieciseisavos de final, Archilei Meza enfrentó a Ulises Soto, representante de Baja California, a quien venció con marcador de 15-8. Con ese resultado avanzó a octavos de final, donde mantuvo el control del combate ante Gabriel Sánchez, de Querétaro, imponiéndose 15-9 para asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Ya en cuartos de final, el coahuilense sostuvo un duelo más cerrado frente a otro competidor queretano, Máximo Azuela, pero logró resolverlo a su favor por 15-10. Con este resultado avanzó a semifinales, instancia en la que se midió con Diego Cervantes, también de Baja California. En ese combate, Archilei Meza tomó ventaja desde el inicio y cerró con un marcador de 15-5, lo que le dio el pase a la final y, al mismo tiempo, la posibilidad de asegurar su lugar en la selección nacional.

La disputa por la medalla de oro fue ante Máximo Azuela, rival al que ya había enfrentado en la jornada. En esta ocasión, el resultado fue nuevamente favorable para el esgrimista de Coahuila, quien ganó 15-10 y se quedó con el primer lugar del certamen.

Con este resultado, Archilei Meza aseguró su integración a la Selección Mexicana de Esgrima que competirá en Santo Domingo 2026, donde se llevará a cabo la justa regional del 24 de julio al 8 de agosto. El evento reunirá a delegaciones de distintos países del área y marcará una de las primeras pruebas del ciclo rumbo a competencias internacionales de mayor nivel.

La actuación del coahuilense se suma a la lista de atletas del estado que buscan integrarse a la delegación nacional en distintas disciplinas. En el caso de la esgrima, su resultado lo coloca dentro del grupo que continuará su preparación con miras a la competencia centroamericana.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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