Memo Ochoa y ‘Memote’ Martínez apuntan a ser titulares con México ante Chequia

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    Memo Ochoa y ‘Memote’ Martínez apuntan a ser titulares con México ante Chequia
    Guillermo Ochoa perfila para volver al arco de México ante Chequia, en un duelo que podría marcar una noche especial para el histórico guardameta tricolor en el Mundial 2026. FOTO: AP

Tanto el veterano guardameta como el delantero de Pumas, se perfilarían como titulares con la Selección Mexicana, en el cierre del Grupo A del Mundial 2026

Javier Aguirre movería sus piezas para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. De acuerdo con informes cercanos a la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa y Guillermo “Memote” Martínez perfilan para ser titulares ante Chequia, en un duelo que puede servirle al Tricolor para administrar cargas, darle ritmo a jugadores sin actividad y mantener el paso perfecto en el Grupo A.

México llegará con el boleto a dieciseisavos de final en la mano tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur.

Por eso, el cuerpo técnico del Vasco analiza una alineación con rotaciones, sin perder de vista que terminar líder también tiene valor deportivo y emocional para una afición que ha llenado los estadios.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/contra-quien-jugaria-mexico-en-dieciseisavos-el-cuadro-del-mundial-2026-empieza-a-tomar-forma-OF21537584

El caso más llamativo es el de Ochoa. El histórico guardameta vive su sexto Mundial y aún no ha sumado minutos en esta edición, luego de que Raúl “Tala” Rangel se adueñó del arco.

Una titularidad ante Chequia tendría un peso simbólico enorme: podría ser su despedida mundialista frente a la gente mexicana, en una carrera marcada por atajadas memorables.

En ataque, la posible aparición de “Memote” Martínez también abre una lectura interesante. El delantero de Pumas ha esperado su oportunidad detrás de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, pero su perfil de poste, juego físico y presencia en el área pueden darle a México una variante distinta ante una defensa europea que suele competir bien por arriba.

Chequia no será un rival de trámite. El conjunto europeo necesita puntos para aspirar a avanzar, por lo que el Tri deberá equilibrar descanso, competencia interna y ambición.

Si Ochoa y “Memote” aparecen desde el inicio, el partido tendrá doble atractivo: cerrar fuerte el Grupo A y ver a dos Guillermo buscando dejar huella en una noche mundialista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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