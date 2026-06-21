Memo Ochoa y ‘Memote’ Martínez apuntan a ser titulares con México ante Chequia

Javier Aguirre movería sus piezas para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. De acuerdo con informes cercanos a la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa y Guillermo “Memote” Martínez perfilan para ser titulares ante Chequia, en un duelo que puede servirle al Tricolor para administrar cargas, darle ritmo a jugadores sin actividad y mantener el paso perfecto en el Grupo A.

México llegará con el boleto a dieciseisavos de final en la mano tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur.

Por eso, el cuerpo técnico del Vasco analiza una alineación con rotaciones, sin perder de vista que terminar líder también tiene valor deportivo y emocional para una afición que ha llenado los estadios.