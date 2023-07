Con reducción de paga y por 75 millones, Aaron Rodgers firmó con Jets

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque el equipo no anunció el contrato. NFL Network fue el primer medio en reportar que las partes habían accedido a un nuevo acuerdo, luego que Rodgers confirmó en la jornada que había accedido a un contrato modificado, que no incluye una etiqueta de franquicia pero sí impide que el mariscal de campo sea cedido en canje.

Rodgers había confirmado un reporte de ProFootballTalk, el martes por la noche, en el sentido de que accedería a un convenio modificado.

“Sí, hay algo que probablemente surgirá hoy”, comentó.

Resultó ser un contrato totalmente nuevo para un jugador que ha sugerido que quiere estar más de un año en Nueva York. Los Jets ganaron su único Super Bowl con Joe Namath en 1969 y jamás han vuelto a disputarlo siquiera.

“El equipo renunció a piezas significativas como para que esto sea un acuerdo de sólo un año”, dijo Rodgers unas horas antes de que circularan las noticias del contrato.

“Estoy al tanto de eso. Pienso que todos lo estamos. Insisto, cualquier cosa podría ocurrir con mi cuerpo o con el éxito que tengamos este año... no sé si esto sea algo de sólo un año”.