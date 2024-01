Conade aumenta recurso para becas a mexicanos que irán a París 2024, ¡pero Ana Guevara sigue sin apoyar a clavadistas!

Los clavadistas siguen sin ser contemplados para los apoyos de la Conade . Los deportistas que ya tienen la plaza nominal, como es el caso de Kevin Berlín , Randal Willars y Osmar Olvera , no tendrán este apoyo por parte del organismo tras el conflicto que existe en la natación mexicana.

Este estímulo no será acumulable con otras becas y solo se le otorgará a quienes reciban un monto menor a esa cantidad.

Kevin y Randal lograron el bronce en el Campeonato Mundial de 2023, en la plataforma 10 metros sincronizada, además con ese resultado ganaron la plaza olímpica.

Ambos atletas deberían de haber recibido una beca de 30 mil pesos, pero la Conade no se las otorgó, y ahora al ya tener la plaza nominal no recibirán ni los 20 mil pesos. Mismo caso de Osmar Olvera, quien ganó plata en el trampolín de tres metros y tenía que recibir 46 mil de beca, sin embargo, Ana Gabriela Guevara y su dependencia decidieron no entregarle el recurso.