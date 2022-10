La arquera monclovense Dafne Quintero fue nombrada recientemente como la mejor atleta del estado, pues es la actual ganadora del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2022, pero el camino ha sido largo, muchas pruebas tuvieron que ser superadas por la deportista hasta llegar a hacerse del prestigioso reconocimiento.

Todo comenzó a finales del 2015, cuando Dafne decidió incursionar en el mundo del deporte y más en específico en el tiro con arco, durante su infancia practicó natación, pero su destino era la disciplina de la puntería y la precisión.

“Recuerdo que me llamó la atención por los Juegos Olímpicos de Londres 2012, por las medallas históricas de Aida Román y Mariana Avitia, pero fue hasta el 2015 que me di cuenta que aquí había tiro con arco. A mi familia y a mí nos gusta mucho el beisbol, el campo de tiro está al lado del Estadio Monclova, veía siempre el campo cuando íbamos al Estadio, y mi papá me dijo que iría a entrenar. Era un deporte nuevo completamente, pero desde que empecé me gustó mucho”

Alfredo Quintero y Elva García, padres de la arquera, han sido el principal motor en la trayectoria deportiva de la hoy mejor atleta coahuilense, brindando un apoyo extraordinario y dándole el mejor impulso desde el día uno a su talentosa hija.

El talento de la monclovita no tardó en dar resultados para la delegación coahuilense, llegando la primera medalla en los Juegos Nacionales CONADE 2016, posteriormente se convirtió en Campeona Nacional 2017, siendo los primeros pasos certeros en su exitosa trayectoria deportiva.

“Cuando fui a mi primera Olimpiada Nacional, tenía seis meses de haber iniciado en el tiro con arco, gané una medalla de plata, pero me quedé con ganas de más. En la de 2017 terminé Campeona Nacional, igual en el 2018. Luego en el 2019, clasifiqué a mi primer Mundial Juvenil. En mi segunda Olimpiada (2017), muchas personas no pensaban que yo sería la campeona, porque sinceramente no era muy conocida, y me gustó seguir sorprendiendo a la gente, eso me ayudó para seguir entrenando”