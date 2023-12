De Lionel Messi jugando ante Cruz Azul, hasta Taylor Swift apoyando a los Chiefs en la NFL: los momentos EXTREMO del 2023

La ‘guerra’ Checo vs Alonso

“Fue una gran pelea con Fernando. No hay muchos pilotos con los que puedas hacer este tipo de maniobras. La disfruté mucho, para ser sincero, me divertí mucho. Al final Fernando se quedó con el podio, pero así es este deporte”, confesó el azteca. Asimismo, el de Aston Martín también disfrutó el momento y le dijo en tono de broma a Pérez “no me hagas sufrir, estoy viejo”.

A raíz de este movimiento, la Federación Internacional de Automovilismo llevó a cabo la tradicional gala anual, donde Fernando Alonso fue galardonado con el premio la “Mejor Maniobra del Año”.

Djokovic se hace legendario

Dos años después de que Daniil Medvedev le arrebatara la posibilidad de hacer el Grand Slam de calendario en la final del US Open (triple 6-4), Novak Djokovic venció al ruso con parecida contundencia (6-3, 7-6 (5) y 6-3 en 3h16) para obtener su título 24 en la máxima categoría de torneos (cuarto en Nueva York) e igualar el récord absoluto de la australiana Margaret Court.