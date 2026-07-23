Dejan fuera a Quiñones... revelan el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Mbappé incluidos

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    Dejan fuera a Quiñones... revelan el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Mbappé incluidos
    Vozinha, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland aparecen entre los jugadores más votados. VANGUARDIA/ARCHIVO

La elección del 11 ideal del Mundial 2026 dejó varias sorpresas. Mientras figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Jude Bellingham aparecieron entre los favoritos de la afición

El Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha, también abrió el debate entre los aficionados al momento de elegir a los futbolistas más destacados de la competencia. Tras concluir el torneo, la votación para conformar el 11 ideal confirmó la presencia de varias estrellas internacionales, aunque también dio espacio a protagonistas inesperados.

Entre los nombres que más sorprendieron apareció el del guardameta de Cabo Verde, Vozinha, quien se ganó el reconocimiento de miles de aficionados gracias a sus actuaciones durante la histórica participación de su selección. Su inclusión demuestra que el impacto de un jugador no siempre depende del tamaño de la potencia futbolística que representa.

La alineación elegida por los seguidores reunió experiencia, talento y revelaciones del campeonato. Sin embargo, uno de los nombres que no apareció fue el del delantero Julián Quiñones, situación que generó comentarios entre quienes esperaban verlo dentro del equipo más destacado del torneo.

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VOZINHA, LA GRAN REVELACIÓN DEL MUNDIAL

Si hubo un futbolista capaz de romper los pronósticos fue Vozinha. El arquero de 40 años llegó al Mundial 2026 sin equipo tras finalizar su etapa con el Chaves de la segunda división de Portugal, pero terminó convertido en uno de los personajes más recordados de la competencia.

Los aficionados le otorgaron el 39.6% de los votos entre los porteros, superando incluso al español Unai Simón, quien recibió el Guante de Oro entregado por el Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA.

Su desempeño fue determinante para que Cabo Verde, debutante en una Copa del Mundo, sorprendiera al futbol internacional. Una de sus actuaciones más destacadas llegó frente a España, cuando realizó siete atajadas para mantener el empate sin goles, además de complicar el camino de Argentina en la fase de eliminación directa.

“El futbol siempre deja espacio para las historias inesperadas”, resume el sentir de muchos aficionados tras ver cómo un arquero veterano terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del campeonato.

HAALAND, MESSI Y MBAPPÉ LIDERAN EL ATAQUE

En la zona ofensiva tampoco hubo demasiadas sorpresas. Erling Haaland fue uno de los delanteros más votados después de firmar un torneo sobresaliente con Noruega, selección a la que condujo hasta los cuartos de final, una instancia inédita para el combinado nórdico.

El atacante del Manchester City terminó con siete goles en cinco partidos, incluidos dos tantos frente a Brasil, resultado que permitió eliminar a la cinco veces campeona del mundo en una de las mayores sorpresas del torneo.

La alineación también incluyó a figuras consolidadas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes volvieron a confirmar su peso internacional con actuaciones determinantes a lo largo de la competencia.

QUIÑONES QUEDA FUERA DEL ONCE IDEAL

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de Julián Quiñones, quien no logró colocarse entre los jugadores más votados por los aficionados pese a su participación con la selección mexicana durante el campeonato.

La elección del 11 ideal respondió exclusivamente a la votación de los seguidores y no necesariamente coincide con los reconocimientos oficiales otorgados por la FIFA, cuyos premios individuales son definidos por especialistas y un grupo técnico.

Este contraste volvió a demostrar que la percepción del público puede diferir de los análisis realizados por expertos, generando debates que suelen extenderse mucho después de concluir una Copa del Mundo.

“La afición premia las emociones que dejan los jugadores en la cancha”, coinciden analistas deportivos al explicar por qué algunos futbolistas logran convertirse en favoritos, incluso por encima de quienes obtienen distinciones oficiales.

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DATOS CURIOSOS DEL 11 IDEAL DEL MUNDIAL 2026

· Vozinha, con 40 años, fue el portero más votado por los aficionados.

· Cabo Verde disputó su primera Copa del Mundo y sorprendió al alcanzar la fase de eliminación directa.

· Erling Haaland terminó el torneo con siete goles en apenas cinco partidos.

· Unai Simón ganó el Guante de Oro, aunque la afición eligió a otro arquero para el once ideal.

· La votación del 11 ideal fue realizada por aficionados, mientras que los premios oficiales de la FIFA son determinados por un panel técnico especializado.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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