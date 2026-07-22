Terminado el Mundial 2026, el estadio Banorte arrastra fallas de visibilidad desde su remodelación

La reapertura del Estadio Azteca, tras la remodelación realizada con miras a la Copa del Mundo de 2026, dejó una imagen positiva por la modernización de sus instalaciones. Sin embargo, los primeros encuentros disputados en el inmueble evidenciaron un detalle que generó críticas entre los aficionados: las primeras filas de algunas tribunas permanecen clausuradas debido a problemas de visibilidad hacia la cancha.

De acuerdo con los reportes surgidos después de los partidos inaugurales, varios asientos ubicados en las primeras filas detrás de las cabeceras presentan una visión parcial del terreno de juego, ya que los nuevos elementos de seguridad y la configuración de la zona cercana al campo obstruyen parte de la acción. Ante esta situación, la administración decidió bloquear temporalmente esas localidades y retirarlas de la venta mientras se implementa una solución definitiva.

Las imágenes difundidas por aficionados y medios de comunicación se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde surgieron cuestionamientos sobre la presencia de este tipo de fallas en un estadio que será sede de la próxima Copa del Mundo. A pesar de ello, la remodelación recibió comentarios favorables por la renovación general del inmueble, aunque el problema de visibilidad se convirtió en uno de los temas más comentados tras su reinauguración.

Los responsables del estadio ya trabajan en ajustes técnicos para recuperar la visibilidad completa desde esas butacas. Mientras concluyen las modificaciones, las localidades afectadas permanecerán fuera de operación en los partidos de América, Cruz Azul y Atlante.

La reapertura del inmueble forma parte de un proceso que aún no ha concluido. Desde el inicio del proyecto se contempló un periodo de evaluación con el estadio en funcionamiento para detectar detalles que solo pueden apreciarse con miles de aficionados en las tribunas.