EcoRace 2026: carrera con causa apoyará a niños deportistas de General Cepeda

La actividad física, el cuidado del medio ambiente y el apoyo a jóvenes deportistas volverán a coincidir en una misma jornada con la realización de la EcoRace 2026, una carrera que este año destinará parte de lo recaudado a la Fundación Yuye Martínez, organización que respalda proyectos educativos, culturales y deportivos en Coahuila. El evento forma parte de las celebraciones por el 30 aniversario de Grupo Ecolimpio y se llevará a cabo el próximo 28 de junio en Saltillo, donde se espera la participación de corredores recreativos, familias y atletas de distintas categorías.

Uno de los principales beneficiarios será un equipo de beisbol integrado por niños de General Cepeda, quienes reciben apoyo para solventar gastos de uniformes, transporte y participación en competencias. Gracias a este respaldo, varios de los jugadores han representado a Coahuila en eventos nacionales. Durante la presentación de la carrera, Javier Calderón Domínguez, director de CCA Asesores Ambientales, destacó que la iniciativa busca generar beneficios más allá del ámbito deportivo.

Explicó que la intención es impulsar la práctica del ejercicio al mismo tiempo que se fortalecen proyectos que trabajan en favor de la educación, la cultura y el deporte entre niñas, niños y jóvenes de la entidad.

La competencia arrancará a las 7:00 de la mañana sobre la avenida Universidad y ofrecerá recorridos de 1, 5 y 10 kilómetros. La prueba de un kilómetro estará dirigida al público infantil, mientras que las distancias mayores estarán abiertas para participantes de ambas ramas. Las inscripciones continúan disponibles a través de la plataforma ChronoSport. El costo es de 250 pesos para la carrera infantil y de 300 pesos para las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Quienes se registren recibirán una playera oficial, número de corredor, chip electrónico para cronometraje, medalla conmemorativa y un kit de recuperación. La entrega de paquetes se realizará el 27 de junio, de las 12:00 a las 15:00 horas, en Tim Hortons Distrito V.

Además de la experiencia deportiva, la organización anunció una bolsa económica para los primeros lugares absolutos. En los 10 kilómetros, los premios serán de seis mil, tres mil y dos mil pesos para primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. En la prueba de 5 kilómetros se entregarán cuatro mil pesos al ganador, dos mil al segundo sitio y mil pesos al tercero, tanto en la rama femenil como varonil. Con tres ediciones en marcha, la EcoRace busca consolidarse como una alternativa que combina la participación ciudadana con el respaldo a proyectos comunitarios, utilizando el deporte como una vía para generar recursos y promover la convivencia entre los participantes.

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