Saraperos cae ante Sultanes y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Los Saraperos de Saltillo no pudieron sostener el impulso ofensivo mostrado en el primer juego y cayeron 6-3 ante los Sultanes de Monterrey en el segundo duelo del Clásico del Norte, resultado que permitió a la novena regiomontana asegurar la serie en el Estadio Francisco I. Madero. La Nave Verde tomó la iniciativa en el encuentro gracias a una carrera fabricada en la tercera entrada. Brandon Villarreal abrió el episodio con sencillo, se robó la segunda base y avanzó hasta el plato con un imparable productor de Thairo Estrada, quien volvió a aparecer entre los hombres más productivos de la ofensiva saltillense.

Sin embargo, el trabajo del abridor Finn Del Bonta-Smith se complicó en la cuarta entrada. Monterrey aprovechó una serie de imparables consecutivos para darle la vuelta al marcador y construir una ventaja de tres carreras que cambió el rumbo del encuentro.

A pesar del golpe, Saraperos mantuvo la pelea. En la quinta entrada, Fernando Villegas y Oscar Campos conectaron imparables que pusieron presión sobre el pitcheo visitante. Un lanzamiento descontrolado permitió que los locales se acercaran 3-2 y mantuvieran vivas sus aspiraciones de remontada. La respuesta de los regiomontanos llegó una entrada más tarde con un cuadrangular solitario de Wilson García, aunque Saltillo volvió a descontar en la parte baja del sexto episodio. Con las bases llenas, Fernando Villegas produjo una carrera con elevado de sacrificio para colocar el marcador 4-3 y devolver la esperanza a la afición presente en el parque Madero.

El encuentro permaneció al alcance de los Saraperos hasta la recta final, pero el relevo de Monterrey evitó cualquier reacción. En la octava entrada, un cuadrangular de Josh Lester y una carrera impulsada por José Cardona ampliaron la diferencia y dejaron el marcador definitivo de 6-3. Además del resultado, el cuerpo técnico saltillense deberá estar atento al estado físico de dos jugadores. El receptor Oscar Campos abandonó el encuentro por una molestia en una pierna, mientras que el infielder Luis Guillorme salió más tarde tras resentirse de una lesión en la rodilla.

Aunque Saraperos logró competir durante buena parte del encuentro y encontró momentos importantes a la ofensiva con Estrada, Villegas y Villarreal, nuevamente tuvo dificultades para contener los ataques oportunos de Monterrey. La derrota significó dejar escapar la serie en casa y perder terreno en la lucha por escalar posiciones dentro de la Zona Norte. Ahora la Nave Verde buscará rescatar el último compromiso de la confrontación para evitar la barrida y cerrar la serie con una victoria ante uno de los equipos más competitivos del circuito.

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