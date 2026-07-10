El americanismo se ilusiona con James Rodríguez; ¿existe la posibilidad de ver al colombiano en el Nido?

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    El americanismo se ilusiona con James Rodríguez; ¿existe la posibilidad de ver al colombiano en el Nido?
    El nombre del colombiano ronda entre la directiva americanista como una alternativa para fortalecer el medio campo. FOTO: ESPECIAL

El entorno del jugador sudamericano habría retomado contactos con clubes de la Liga MX y la MLS; América conoce la disponibilidad, aunque no se ha informado sobre alguna negociación

El futuro de James Rodríguez vuelve a colocarlo en la órbita del futbol mexicano. Tras finalizar su participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026, el mediocampista analiza su siguiente destino y el Club América aparece como uno de los equipos que han sido vinculados con el exjugador del Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes.

De acuerdo con el periodista Paco Montes, de Fox Sports, el entorno de James retomó contactos con diversos clubes de la Liga MX y la MLS para conocer las opciones disponibles. Entre ellos figura el conjunto azulcrema, aunque hasta el momento no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas.

El nombre del colombiano sería considerado por la directiva americanista como una alternativa para fortalecer el mediocampo, una zona que dejó algunas dudas durante el torneo anterior. Sin embargo, el interés se encuentra únicamente en una fase de análisis y no hay conversaciones encaminadas hacia un posible fichaje.

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Uno de los aspectos que podría favorecer una eventual operación es el deseo del propio James de vivir y jugar en la Ciudad de México, una intención que no es nueva.

Desde finales del año pasado, el mediocampista expresó su interés por incorporarse a un club de la capital. Incluso, durante el mercado invernal, su entorno sostuvo acercamientos con Pumas y Cruz Azul, con el objetivo de mantenerse compitiendo en la altura de México para llegar en las mejores condiciones al Mundial de 2026.

Aquellas conversaciones no prosperaron debido, principalmente, a diferencias económicas. Ahora, con el América entre los clubes que conocen la disponibilidad del futbolista, la posibilidad vuelve a tomar fuerza, aunque todavía sin una propuesta oficial sobre la mesa.

Por el momento, la llegada de James Rodríguez al América es solo una posibilidad y no una negociación cerrada. No obstante, el interés del colombiano por establecerse en la capital del país podría convertirse en un factor importante si la directiva de Coapa decide avanzar por su contratación.

Con el mercado de fichajes apenas en marcha, el nombre de James Rodríguez promete ser uno de los más seguidos en la Liga MX durante las próximas semanas, mientras se define cuál será el siguiente capítulo en la carrera del talentoso mediocampista colombiano.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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