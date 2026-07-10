El americanismo se ilusiona con James Rodríguez; ¿existe la posibilidad de ver al colombiano en el Nido?

El futuro de James Rodríguez vuelve a colocarlo en la órbita del futbol mexicano. Tras finalizar su participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026, el mediocampista analiza su siguiente destino y el Club América aparece como uno de los equipos que han sido vinculados con el exjugador del Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes.

De acuerdo con el periodista Paco Montes, de Fox Sports, el entorno de James retomó contactos con diversos clubes de la Liga MX y la MLS para conocer las opciones disponibles. Entre ellos figura el conjunto azulcrema, aunque hasta el momento no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas.

El nombre del colombiano sería considerado por la directiva americanista como una alternativa para fortalecer el mediocampo, una zona que dejó algunas dudas durante el torneo anterior. Sin embargo, el interés se encuentra únicamente en una fase de análisis y no hay conversaciones encaminadas hacia un posible fichaje.