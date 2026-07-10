Ha-ha-ha-haaland, ¡ey!... Crean canción de Erling Haaland versión mariachi previo al Noruega vs Inglaterra (video)

La eliminación de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial 2026 continúa generando todo tipo de reacciones entre la afición. Después de la derrota por 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, el sueño del Tricolor terminó antes de lo esperado, pero el torneo sigue dejando historias que rápidamente se vuelven virales. Una de ellas tiene como protagonista al delantero Erling Haaland, figura de Noruega, quien ahora enfrentará a Inglaterra en los Cuartos de Final. Aunque México ya no estará en competencia, algunos seguidores decidieron mostrar su respaldo al conjunto nórdico mediante una original adaptación musical con sabor completamente mexicano.

El video, protagonizado por Ángel Ortiz y su Mariachi, mezcla uno de los cánticos más populares del futbol europeo con trompetas, violines y guitarrón, transformando una canción de estadio en un homenaje al goleador noruego que ha llamado la atención dentro y fuera de las redes sociales.

UN CÁNTICO EUROPEO CON IDENTIDAD MEXICANA La versión creada por el mariachi conserva la esencia del famoso coro que los aficionados del Manchester City interpretan en el Etihad Stadium, aunque incorpora un mensaje dirigido al próximo rival de Noruega. La adaptación mantiene la referencia al delantero y añade un verso que refleja el deseo de algunos aficionados mexicanos de ver a Inglaterra eliminada del torneo tras dejar fuera al Tricolor.

“Haaland, Haaland, es azul como el papá. Ahora está en el Etihad. Ha-ha-ha-haaland, ¡ey! Haaland, Haaland, a Inglaterra va a golear y se llevará el Mundial. Ha-ha-ha-haaland, ¡ey!”, interpreta el mariachi en el video que comenzó a compartirse masivamente. La propuesta recibió comentarios de usuarios que destacaron la creatividad de fusionar un cántico europeo con uno de los géneros musicales más representativos de México, convirtiéndolo en una pieza que rápidamente ganó presencia en plataformas digitales. HAALAND LLEGA COMO UNA DE LAS GRANDES FIGURAS DEL MUNDIAL El delantero noruego ha sido uno de los futbolistas más determinantes de la Copa del Mundo 2026. Su capacidad goleadora ha sido clave para que Noruega alcance los Cuartos de Final, una instancia histórica para una selección que ha sorprendido por su poder ofensivo. La popularidad del atacante también ha provocado que su canción vuelva a cobrar fuerza entre los aficionados. El cántico hace referencia a Alf-Inge Haaland, padre del jugador, quien también defendió los colores del Manchester City, además de mencionar al Etihad Stadium, casa del club inglés. La versión tradicional interpretada por los seguidores del City dice: “Haaland, Haaland, es azul como su papá, ahora está en el Etihad. Ha-ha-ha-Haaland, ¡ey!...” Posteriormente continúa con otra estrofa que recuerda su llegada desde Alemania y su misión de conquistar la Champions League, torneo en el que terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras del equipo inglés. UNA CANCIÓN CON RAÍCES ALEMANAS QUE CONQUISTÓ EL FUTBOL Aunque muchos aficionados identifican el cántico con Inglaterra, su origen se encuentra en Alemania. La melodía está inspirada en “Moskau”, éxito publicado en 1979 por la agrupación Dschinghis Khan, cuya energía permitió que décadas después fuera adaptada por los seguidores del Manchester City.

El coro ganó enorme popularidad durante la temporada en la que Haaland lideró al club inglés hacia el histórico triplete, incluida la obtención de la primera Champions League de su historia. Desde entonces, el tema ha tenido versiones en géneros como techno, hardstyle y ahora mariachi. Con la eliminación de México, el duelo entre Noruega e Inglaterra adquirió un ingrediente adicional para parte de la afición mexicana, que encontró en esta adaptación musical una forma distinta de seguir involucrada en la Copa del Mundo. Mientras el video continúa acumulando reproducciones, Haaland intentará responder dentro del terreno de juego y mantener vivo el sueño mundialista de su selección.

DATOS CURIOSOS · La canción dedicada a Erling Haaland está inspirada en el tema “Moskau”, lanzado por la banda alemana Dschinghis Khan en 1979. · El cántico comenzó a escucharse con fuerza entre los aficionados del Manchester City durante la temporada 2022-2023. · Existen versiones del coro en géneros como techno, hardstyle y ahora también mariachi mexicano. · El video de Angel Ortiz y su Mariachi se viralizó pocas horas después de la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026. · La adaptación demuestra cómo los cánticos futboleros pueden cruzar fronteras y transformarse para reflejar la identidad cultural de distintas aficiones.

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