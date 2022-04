El Mundial en diez preguntas

Por Andrew Das

El sorteo de la Copa del Mundo ha definido el terreno de juego, aunque la lista de invitados para el torneo de este año en Catar aún no está completa. Sin embargo, aunque los equipos ya saben con quién y cuándo jugarán, todavía hay muchas preguntas sobre cómo se desarrollará la primera Copa Mundial de Invierno de fútbol. He aquí un resumen del mayor espectáculo deportivo del mundo.

¿Cuándo es el Mundial?

El torneo se inaugura con cuatro partidos el 21 de noviembre (tres días antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos), el comienzo de 12 días repletos de fútbol con cuatro partidos al día. Durante el mes siguiente, todos los partidos se celebrarán en un estrecho círculo de ocho estadios en la capital de Catar, Doha, y sus alrededores, lo que la convierte en la Copa Mundial más compacta de la historia.

La final será el 18 de diciembre, una semana antes de Navidad.

¿Quiénes son los favoritos?

Brasil, Francia, Inglaterra y España son las cuatro primeras opciones de los apostadores, seguidas por otro grupo de pedigrí: Argentina, Alemania, Bélgica y Holanda.

Los sospechosos habituales se clasificaron pronto, tantos que nuestro columnista de fútbol, Rory Smith, escribió en noviembre que “lo más probable es que el ganador ya esté ahí”.

Al fin y al cabo, solo ocho países han ganado alguna vez la Copa del Mundo, y siete ya están en el campo. (Lo siento, Italia. Nos vemos la próxima vez, tal vez).

¿Con quién jugará Estados Unidos?

Los estadounidenses volvieron a clasificar tras perderse el Mundial de Rusia 2018. Aterrizaron en un grupo intrigante que incluye a Inglaterra, Irán y un rival europeo que se determinará en un repechaje en junio (el superviviente será Gales, Escocia o Ucrania).

Estados Unidos tiene experiencia contra sus dos rivales conocidos. Empató con Inglaterra en Sudáfrica en 2010, de camino a ganar su grupo de primera ronda, pero perdió contra Irán en 1998 en un partido lleno de intriga política.

Además, empezarán con buen pie: Estados Unidos se enfrentará al ganador de la eliminatoria europea el 21 de noviembre, el primer día del torneo, y luego jugará contra Inglaterra cuatro días después. Un partido contra Irán en noviembre cerrará la fase de grupos.

¿Qué sucederá después? En los octavos de final, el grupo de los estadounidenses quedará emparejado con los equipos que avancen del Grupo A, una sección que incluye a Catar, Ecuador, Senegal y Holanda.

Espera, ¿no se juega el Mundial en julio?

Siempre lo habían hecho, hasta que Catar se convirtió en la sede de esta edición.

Catar, al igual que los otros países que se postularon para organizar el torneo, propuso inicialmente que se celebrara en la época habitual de verano, y desechó cualquier sugerencia de que no podría hacerlo con la ayuda de una tecnología de enfriamiento que, en aquel momento, no existía. Como escribió el Times el día de la votación en 2010:

La candidatura de Catar superó la preocupación por el calor que allí puede alcanzar los 48 grados Celsius en verano. Los funcionarios dicen que construirán estadios con aire acondicionado, gastarán 4000 millones de dólares para mejorar tres estadios y construirán nueve nuevos en una zona compacta conectada por un sistema de metro.

Se tardó más de cuatro años, pero en 2015 la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, acabó concluyendo que un Mundial en un verano con temperaturas de 48 grados podría traer problemas innecesarios (como, por ejemplo, la muerte de aficionados y jugadores) y acordó trasladar el torneo a los meses relativamente más frescos de noviembre y diciembre.

¿Y qué pasa con los partidos de liga que normalmente se disputan en esa época?

Oh, las ligas se quejaron. Mucho. Pero perdieron.

El cambio al invierno no solo alterará las competiciones de los torneos en Europa y otros lugares, sino también la lucrativa Liga de Campeones de la UEFA, y obligará a empezar las temporadas antes o a terminarlas más tarde, o ambas cosas.

Un Mundial de invierno también dejaría a los profesionales que no vayan a Catar —menos de 800 jugadores del mundo participan— con una pausa a mitad de temporada que podría extenderse a dos meses, una vez que se tengan en cuenta las concentraciones y amistosos previos al torneo y el descanso posterior a la Copa.

Fox Sports, que pagó cientos de millones de dólares por los derechos de retransmisión en Estados Unidos, tendrá que encajar un mes de partidos de fútbol en torno a otro deporte otoñal que suele reclamar atención en esa época del año. ¿Les suena la NFL?

¿Cuántos equipos clasifican?

Un total de 32. Se dividieron en ocho grupos de cuatro en el sorteo, que notablemente no incluyó nada que pareciera ser el tradicional Grupo de la Muerte. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasan a los octavos de final. Después, el Mundial es un torneo de eliminación directa.

¿Qué países han clasificado?

Catar clasificó automáticamente por ser el anfitrión, y hasta ahora se han sumado otras 28 selecciones. Entre ellas se encuentran la mayoría de los equipos más importantes de Europa y Sudamérica: Inglaterra y Alemania, Brasil y Argentina, Francia y España.

Canadá está dentro. Estados Unidos y México están dentro. Ucrania aún podría ir. Rusia no.

Quedan tres puestos sin reclamar. Uno vendrá de Europa, donde la eliminatoria de Ucrania contra Escocia fue aplazada por la guerra. Estos equipos se enfrentarán en junio, y el ganador se enfrentará a Gales por la última plaza de Europa.

Los otros equipos provendrán de dos eliminatorias intercontinentales que se disputarán ese mes: Costa Rica se enfrentará a Nueva Zelanda, el sobreviviente de Oceanía, en un partido, y Perú, el quinto clasificado de Sudamérica, se enfrentará a un equipo asiático, ya sea Australia o Emiratos Árabes Unidos.

¿Estarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Sí y sí.

Argentina, y Messi, clasificaron en noviembre. Pero Portugal, y Ronaldo, tuvieron que sudar la gota gorda en el repechaje europeo después de estropear su camino garantizado a la fase final en la fase de grupos.

¿Quién no estará?

Erling Haaland, por ejemplo. (Noruega no clasificó). Mohamed Salah. (Egipto perdió ante Senegal en los penaltis por segunda vez en un mes).

Ah, e Italia. Pero eso no es nuevo para ellos. Los italianos también se perdieron el torneo de 2018.

¿A qué hora se celebrarán los partidos?

Catar está en el mismo huso horario que Moscú. Así que cualquier estrategia que hayas usado para despertarte temprano (o quedarte despierto hasta tarde) para los partidos en 2018 también funcionará esta vez. Pero eso significará que el inicio de los partidos será a las 4:00 a. m., hora del Este, y no más tarde de las 2:00 p. m., hora del Este.

c. 2022 The New York Times Company