El ‘reino’ de Kansas City le pertenece

“Es una cuestión que netamente es una relación personal, la única diferencia es que es una cantante muy famosa a nivel mundial que tiene muchos fans y que, mucha de esta fanaticada, no comulga con las edades o con el deporte como tal. Entonces, en cierto sector de los fans del Kingdom de México y EUA , está la molestia de que lleguen nuevos fans que no tienen conocimiento del equipo o del deporte”, declaró.

“La temporada de Kelce no se puede decir que fuera mala, aunque sí, hubo partidos donde tiró balones o jugadas que no fueron óptimas para su desempeño habitual, pero si le echamos número y analizamos, llevaba 7 temporadas seguidas con más de mil yardas. La temporada pasada se quedó a 80 yardas de lograr lo de siempre, no las logró porque el último partido de temporada regular no jugó por cuestiones de descanso. Su desempeño fue igual, pudo haber sido mejor, pero es igual”.

No cree que haya sido una mala temporada, simplemente una cuestión mediática el que sus errores se le atribuyeran a Taylor “pero en realidad no, Kelce sigue siendo el mejor ala cerrada y de igual manera en el SB va a estar totalmente enfocado como el resto del equipo”.

¿QUÉ LE DIRÍA AL EQUIPO SI ESTUVIERA CON ÉL PREVIO AL PARTIDO?

“Que en México tienen muchos fans, miles de fans de ‘la vieja guardia’ que los están apoyando desde los 90s, que les han tocado las épocas oscuras, del ‘ya merito’, del ‘ya casi’, que perdían por causas muy inverosímiles ya en postemporada. Tenemos mucha confianza en ellos y sabemos que van a dar lo mejor para ser campeones otra vez, trayendo una alegría más de tantas que nos han hecho pasar en estos seis años”.

FORTALEZAS DEL EQUIPO

En sus propias palabras, Ernesto nos compartió un breve análisis de lo que considera son las fortalezas de su equipo, aunada a la experiencia en postemporada que, asegura, es una ventaja muy valiosa.

OFENSIVA

>> Es un equipo que tiene un playbook muy estructurado que cambió mucho de la temporada regular, con jugadas de engaño algunas jugadas sencillas, con todos los elementos de la ofensiva jugando al 100.

>> Richie James, Travis Kelce, Blake Bell, Skyy Moore, son algunos de los estelares en la línea ofensiva, quienes le ha dado el tiempo a Mahomes para completar sus envíos, permitiendo solamente una captura que se dio en el partido pasado ante los Ravens.