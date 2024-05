Escándalo: ‘consiente’ Iridia Salazar a acusado de violentador

En un caso que ha conmocionado a la comunidad deportiva de Querétaro, el entrenador de atletismo Andrés Guzmán Bustos fue declarado culpable por “abuso de funciones” ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Este veredicto llegó tras al menos 10 denuncias en su contra por violencia sexual, psicológica y emocional.

A pesar de su inhabilitación temporal para ejercer cualquier cargo público, Guzmán Bustos ha encontrado refugio laboral en las instalaciones del Parque Querétaro 2000, gracias a la directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado, Iridia Salazar Blanco, quien ha desoído las peticiones oficiales.

La situación se agrava al conocer que el entrenador está a cargo del programa Talentos Deportivos, destinado al desarrollo de jóvenes deportistas de alto rendimiento, supervisando el entrenamiento de al menos cinco niños, de acuerdo con el medio de comunicación Proceso.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Me gustaría encontrármelo’: Iván Alonso no se arrepiente del pleito con Miguel Herrera

Entre las voces que claman por justicia se encuentra la de Andrea Aguirre, una deportista que sufrió abuso por parte de Guzmán Bustos. Aguirre ha pedido el apoyo del gobernador Mauricio Kuri para tomar medidas inmediatas, denunciando la falta de atención y apoyo por parte de Salazar Blanco, exatleta olímpica.

La deportista pide que “se le prohíba completamente el acceso al Indereq y pueda tener justicia”, pues considera que el sistema legal no ha cumplido con su deber.

“Decidí denunciar porque quiero ver justicia y me doy cuenta que aún así el proceso no se termina con el juicio, porque no pasa nada, sino que ahora me veo en la penosa necesidad de seguir buscando justicia por otros medios. También creo que es importante mencionar que se ha buscado apoyo a través de Iridia Salazar Blanco y las únicas respuestas que he obtenido han sido de negligencia o de que la situación no es lo suficiente relevante como para que ella tome cartas en el asunto y haga algo”, declaró a Proceso, quien realizó una investigación exhaustiva con varias víctimas que fueron agredidas.

El escándalo ha puesto en entredicho la integridad del sistema deportivo estatal y ha suscitado llamados a una investigación exhaustiva para asegurar que los responsables rindan cuentas y que se brinde justicia a las víctimas.

IRÓNICAMENTE, LA PUSO EL GOBERNADOR PARA QUE ENCARARA CASOS DE ACOSO SEXUAL

La medallista olímpica Iridia Salazar Blanco, fue nombrada en 2023 como la nueva titular del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ). Este nombramiento surgió en el contexto de la renuncia de Edward Sánchez del Río, ex titular de la dependencia, en medio del creciente número de casos de acoso sexual en el instituto.

Kuri destacó la idoneidad de Salazar Blanco para liderar el INDEREQ, señalando que su sólida trayectoria la convierte en la persona ideal para abordar la problemática de los casos de acoso sexual en la institución.