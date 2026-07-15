Final del Mundial 2026: Messi mantiene racha perfecta con su árbitro consentido, Ismail Elfath

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    Final del Mundial 2026: Messi mantiene racha perfecta con su árbitro consentido, Ismail Elfath
    Lionel Messi conserva un paso perfecto bajo el arbitraje del árbitro estadounidense, Ismail Elfath. FOTO: AP

Esta dupla suma seis victorias en seis partidos. La más reciente llegó con el triunfo 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

La histórica relación entre Lionel Messi e Ismail Elfath sigue escribiendo capítulos exitosos. El capitán de la Selección de Argentina extendió su marca perfecta bajo la conducción del árbitro estadounidense de origen marroquí, luego de que la Albiceleste remontara para vencer 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium y asegurara su lugar en la gran final del Mundial 2026.

Con este resultado, Messi acumula seis triunfos en seis encuentros dirigidos por Elfath, una estadística que ha llevado a muchos aficionados a considerar al silbante como un auténtico ”amuleto” para el astro argentino.

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En la semifinal mundialista, Elfath pasó prácticamente desapercibido, al completar una actuación sin decisiones arbitrales que influyeran en el resultado. Mientras tanto, Argentina selló su clasificación a su segunda final de Copa del Mundo consecutiva y la séptima de su historia.

Aunque ambos coincidieron previamente en la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina levantó el título frente a Francia, aquella ocasión Elfath desempeñó únicamente el rol de cuarto oficial, por lo que ese encuentro no forma parte de su historial como árbitro central de Messi.

La racha comenzó oficialmente con la llegada del delantero argentino al Inter Miami CF, donde el colegiado dirigió cinco compromisos oficiales entre la Leagues Cup y la MLS, todos con victoria para el conjunto de Florida.

El primer antecedente fue la final de la Leagues Cup 2023, cuando Inter Miami conquistó el primer título de su historia tras imponerse en penales a Nashville SC. Posteriormente, el equipo de Messi ganó bajo el arbitraje de Elfath frente a Sporting Kansas City, Orlando City SC, FC Cincinnati y Philadelphia Union, antes de extender la racha con el triunfo mundialista sobre Inglaterra.

HISTORIAL DE MESSI CON ISMAIL ELFATH COMO CENTRAL

Leagues Cup 2023 (Final): Nashville SC 1 (9)-(10) 1 Inter Miami CF.
MLS 2023: Inter Miami CF 3-2 Sporting Kansas City.
MLS 2026: Orlando City SC 2-4 Inter Miami CF.
MLS 2026: Inter Miami CF 5-3 FC Cincinnati.
MLS 2026: Inter Miami CF 6-4 Philadelphia Union.
Mundial 2026 (Semifinal): Argentina 2-1 Inglaterra.

Con seis victorias en seis partidos, la relación entre Lionel Messi e Ismail Elfath continúa siendo sinónimo de éxito, ahora con la Albiceleste instalada nuevamente en la disputa por el título mundial.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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