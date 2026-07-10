Firme en la élite: mexicano Isaac del Toro defiende el top 3 en la etapa 7 del Tour de Francia 2026

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    Firme en la élite: mexicano Isaac del Toro defiende el top 3 en la etapa 7 del Tour de Francia 2026
    Con su jersey blanco, Isaac del Toro continúa entre los protagonistas del Tour de Francia 2026. FOTO: EFE

El ciclista mexicano llegó con el pelotón principal, conservó el podio general y sigue como líder de la clasificación juvenil

Isaac del Toro conserva el podio del Tour de Francia 2026.

El ciclista mexicano mantuvo este viernes el tercer lugar de la clasificación general tras completar la etapa 7, disputada sobre 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, una jornada para velocistas.

Del Toro llegó dentro del pelotón principal y evitó perder tiempo ante los favoritos.

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El triunfo correspondió al belga Tim Merlier, quien se impuso al sprint por delante de Søren Wærenskjold y Biniam Girmay.

Tras siete etapas, Tadej Pogacar continúa como líder con 24 horas, 56 minutos y 17 segundos.

Jonas Vingegaard es segundo, a 2:42, mientras Del Toro marcha tercero, a 3:27 del maillot amarillo y apenas tres segundos por delante de Remco Evenepoel.

El bajacaliforniano también conserva el jersey blanco como mejor joven.

La etapa 8 se correrá este sábado entre Périgueux y Bergerac, con otro trazado favorable para una llegada masiva.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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