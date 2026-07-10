Firme en la élite: mexicano Isaac del Toro defiende el top 3 en la etapa 7 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro conserva el podio del Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano mantuvo este viernes el tercer lugar de la clasificación general tras completar la etapa 7, disputada sobre 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, una jornada para velocistas. Del Toro llegó dentro del pelotón principal y evitó perder tiempo ante los favoritos.

El triunfo correspondió al belga Tim Merlier, quien se impuso al sprint por delante de Søren Wærenskjold y Biniam Girmay. Tras siete etapas, Tadej Pogacar continúa como líder con 24 horas, 56 minutos y 17 segundos. Jonas Vingegaard es segundo, a 2:42, mientras Del Toro marcha tercero, a 3:27 del maillot amarillo y apenas tres segundos por delante de Remco Evenepoel.

El bajacaliforniano también conserva el jersey blanco como mejor joven. La etapa 8 se correrá este sábado entre Périgueux y Bergerac, con otro trazado favorable para una llegada masiva.

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