Tour de Francia 2026: Isaac del Toro vuela al podio y ya es tercero en la general

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    Tour de Francia 2026: Isaac del Toro vuela al podio y ya es tercero en la general
    El ciclista mexicano Isaac del Toro celebra en el podio del Tour de Francia 2026 tras lograr el tercer lugar de la clasificación general, un resultado histórico para el ciclismo de México. FOTO: EFE

El ciclista mexicano conquistó un histórico tercer lugar en la Etapa 6 del Tour, escalando al tercer puesto de la clasificación general

Isaac del Toro volvió a sacudir al ciclismo mexicano en el Tour de Francia 2026. El corredor mexicano terminó en el tercer lugar de la Etapa 6, una jornada de alta montaña entre Pau y Gavarnie-Gèdre, y con ello escaló hasta el tercer puesto de la clasificación general, confirmándose como una de las historias de la Grande Boucle.

El mexicano de UAE Team Emirates XRG resistió el primer examen pirenaico del Tour, marcado por el paso por el Col d’Aspin, el Tourmalet y el remate en Gavarnie-Gèdre.

En una etapa diseñada para romper la carrera, Del Toro se mantuvo entre los favoritos, cerró con el grupo de perseguidores y cruzó la meta a 2:57 del esloveno Tadej Pogacar, ganador con 4:32:07.

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Pogacar dio un golpe de autoridad, recuperó el maillot amarillo y dejó claro que sigue siendo el hombre a vencer. Jonas Vingegaard fue segundo, a 2:38, mientras que Isaac del Toro completó el podio de la etapa, por delante de Remco Evenepoel, Paul Seixas, Florian Lipowitz y Juan Ayuso.

La actuación tuvo doble premio para el mexicano: además de subir al podio del día, Del Toro se metió al Top 3 de la clasificación general. Tras seis etapas, Pogacar lidera con 21:11:57; Vingegaard aparece segundo, a 2:42, e Isaac es tercero, a 3:27.

Evenepoel quedó a tres segundos del mexicano, mientras Ayuso se mantiene a 3:34 del líder. El resultado fortalece el papel de Del Toro dentro del UAE, equipo que dominó la montaña y colocó a dos corredores en los primeros puestos de la general.

Para México, el avance representa una de las actuaciones más relevantes de su historia en el Tour de Francia, no sólo por el podio de etapa, sino por colocarse entre los aspirantes al podio final.

La competencia continuará este viernes con la Etapa 7, más favorable para velocistas, entre Hagetmau y Bordeaux. Sin embargo, el mensaje ya quedó sobre la carretera: Del Toro no sólo compite, también amenaza con hacer historia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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