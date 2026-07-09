Tour de Francia 2026: Isaac del Toro vuela al podio y ya es tercero en la general

Isaac del Toro volvió a sacudir al ciclismo mexicano en el Tour de Francia 2026. El corredor mexicano terminó en el tercer lugar de la Etapa 6, una jornada de alta montaña entre Pau y Gavarnie-Gèdre, y con ello escaló hasta el tercer puesto de la clasificación general, confirmándose como una de las historias de la Grande Boucle.

El mexicano de UAE Team Emirates XRG resistió el primer examen pirenaico del Tour, marcado por el paso por el Col d’Aspin, el Tourmalet y el remate en Gavarnie-Gèdre.

En una etapa diseñada para romper la carrera, Del Toro se mantuvo entre los favoritos, cerró con el grupo de perseguidores y cruzó la meta a 2:57 del esloveno Tadej Pogacar, ganador con 4:32:07.