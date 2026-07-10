¡Final de titanes en Londres! Jannik Sinner vs Alexander Zverev: horario y dónde ver en vivo

Jannik Sinner y Alexander Zverev protagonizarán una final de alto voltaje en Wimbledon 2026, donde el italiano buscará defender la corona y el alemán intentará conquistar por primera vez el título sobre el césped del All England Club. El duelo se disputará este domingo 12 de julio en la Cancha Central de Londres, no antes de las 9 de la mañana, en transmisión por ESPN y Disney+. Sinner llega como número uno del mundo, campeón vigente y favorito por su dominio reciente, mientras que Zverev aterriza con la confianza de haber ganado Roland Garros y con la posibilidad de enlazar dos títulos de Grand Slam consecutivos.

El italiano selló su boleto con una actuación contundente frente a Novak Djokovic. Sinner derrotó 6-4, 6-4 y 6-4 al siete veces campeón de Wimbledon. El vigente monarca conectó 16 aces y ganó 88 por ciento de los puntos disputados con su primer saque, estadísticas que reflejan el nivel que mostró para controlar al serbio y avanzar por segundo año consecutivo al partido decisivo. Zverev, por su parte, terminó con la sorprendente aventura del británico Arthur Fery. El alemán se impuso 7-6(0), 6-2 y 6-4, tras superar un primer set equilibrado y tomar el mando con su potente servicio. El resultado lo convirtió en el primer tenista alemán que alcanza la Final varonil de Wimbledon desde Boris Becker en 1995.

Será la quinta Final de Grand Slam para Zverev y la primera de su carrera en Londres. Además, forma parte del reducido grupo de jugadores de la Era Abierta que han disputado el título en el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Su principal reto será romper una tendencia que favorece ampliamente a Sinner. El italiano ha ganado los últimos nueve enfrentamientos entre ambos y acumula 14 sets consecutivos sin perder ante el alemán. Esa superioridad reciente convierte al campeón defensor en el rival a vencer, aunque Zverev presenta una versión fortalecida después de levantar en París el primer Grand Slam de su trayectoria. La Final también enfrentará dos estilos construidos alrededor del servicio y la potencia desde el fondo. Sinner intentará imponer su velocidad, anticipación y agresividad con la devolución, mientras Zverev necesitará sostener un alto porcentaje de primeros saques, acortar los intercambios y evitar que el italiano controle el centro de la cancha.

Para Sinner, el partido representa la oportunidad de confirmar su reinado en Wimbledon y defender el trofeo que conquistó en 2025 al derrotar a Carlos Alcaraz. Para Zverev, significa completar su transformación en campeón y demostrar que su coronación en Roland Garros no fue un punto aislado, sino el inicio de una etapa dominante. El césped de Londres tendrá la última palabra en una Final que reúne al campeón vigente y al monarca de París: Jannik Sinner contra Alexander Zverev, con la gloria de Wimbledon 2026 y el tercer Grand Slam de la temporada en juego.

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