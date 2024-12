Bears vs Vikings: ¿por quién apostar en esta Semana 15 de la NFL?

La ciudad Gemela será el escenario para el primero de dos partidos que se celebran en Lunes por la Noche para cerrar la Semana 15 de la NFL y precisamente será un duelo divisional: los Bears visitan a los Vikings y la línea de apuesta se sitúa en -7 para los locales y con 44 puntos las altas y bajas. En el primer encontronazo de este duelo divisional, Vikings se impusieron 30-27 sin poder cubrir la línea de -3.5 con la que llegaron de visita a la Ciudad del Viento; por el lado de la línea total, muy arriba se fueron de los 39.5 fijados.

Chicago no ha podido ganar en patio ajeno y solo ha cubierto 1 de los 6 sostenidos en esta situación, todos como no favorito; además con excepción del partido pasado en San Francisco, todos los demás se han quedado por debajo del total de puntos. En producir yardas por jugada, los lidereados por el novato Caleb Williams son los peores en la liga, promedian menos de 18 puntos como visitante y no tendrán tarea fácil ahora que se enfrentan a Bryan Flores y su esquema que permite menos de 19 puntos por partido y como locales concede 4.8 yardas por jugada. Por cierto, los visitantes son por mucho el peor equipo de la liga en yardas netas pero en puntos netos aunque negativos está al nivel de Rams, Dolphins, Bengals y Cardinals.

El equipo del joven Kevin O`Connell a la ofensiva en casa produce 6.3 yardas para ser top 3 en el rubro y anotan casi 29 puntos por partido local. Bastante sana su posición con respecto a yardas netas y puntos netos rondando el top 5 en ambos. Esa gran exhibición en ambos lados de la pelota le ha permitido forjar un 11-2 como récord.

Mucho se ha comentado en los medios la actuación de Sam Darnold y más se ha cuestionado cuando (no si llegará) será su debacle y regreso al nivel que todos esperábamos; al menos yo esperaba que regresara muy rápido a cuando veía fantasmas presionándolo y pues ha sorprendido a propios y extraños; y espero para este partido continúe su éxito.