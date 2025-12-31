Christian Barmore es acusado de violencia doméstica; segundo caso en Patriots tras señalamiento contra Stefon Diggs
El liniero defensivo de Nueva Inglaterra enfrenta un cargo menor por agresión doméstica, generando un fuerte impacto institucional rumbo a los Playoffs de la NFL
Los Patriots de Nueva Inglaterra volvieron a quedar bajo el escrutinio público luego de que Christian Barmore, tackle defensivo del equipo, fuera acusado formalmente de violencia doméstica en Massachusetts.
La acusación se dio un día después de que su compañero Stefon Diggs enfrentara señalamientos penales en un caso separado, profundizando una semana especialmente complicada para la franquicia.
De acuerdo con los documentos judiciales, Barmore enfrenta un cargo menor de agresión y agresión contra un miembro de la familia u hogar, derivado de un incidente ocurrido en agosto.
El caso fue presentado ante la corte estatal y el jugador deberá comparecer en febrero de 2026, mientras el proceso legal sigue su curso. La denuncia señala un altercado doméstico en el que la presunta víctima presentó evidencia física como parte del reporte ante las autoridades.
La organización de Nueva Inglaterra confirmó que tenía conocimiento del incidente desde su origen y que notificó oportunamente a la NFL, que ahora evalúa la situación bajo su Política de Conducta Personal.
Hasta el momento, ni el equipo ni la liga han anunciado sanciones deportivas o administrativas, por lo que Barmore permanece elegible mientras se desarrolla el proceso judicial.
Este nuevo señalamiento se suma al caso de Stefon Diggs, acusado un día antes por cargos más graves relacionados con agresión y estrangulación en un asunto independiente.
La coincidencia temporal de ambos procesos colocó a los Patriots en el centro de la conversación mediática nacional, justo en el cierre de la temporada regular.
El entrenador en jefe del equipo, Mike Vrabel, reconoció que ambas situaciones representan distracciones externas, aunque subrayó que el club colaborará con las autoridades y respetará los tiempos legales.
Desde el interior de la organización se ha insistido en que cada caso será tratado de forma individual, sin prejuzgar responsabilidades.
Mientras tanto, la atención se mantiene sobre el desenlace legal de ambos jugadores y sobre las posibles decisiones disciplinarias que pueda tomar la NFL en las próximas semanas, en un escenario que podría extenderse más allá del calendario deportivo inmediato.