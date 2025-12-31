Christian Barmore es acusado de violencia doméstica; segundo caso en Patriots tras señalamiento contra Stefon Diggs

Los Patriots de Nueva Inglaterra volvieron a quedar bajo el escrutinio público luego de que Christian Barmore, tackle defensivo del equipo, fuera acusado formalmente de violencia doméstica en Massachusetts.

La acusación se dio un día después de que su compañero Stefon Diggs enfrentara señalamientos penales en un caso separado, profundizando una semana especialmente complicada para la franquicia.

De acuerdo con los documentos judiciales, Barmore enfrenta un cargo menor de agresión y agresión contra un miembro de la familia u hogar, derivado de un incidente ocurrido en agosto.

El caso fue presentado ante la corte estatal y el jugador deberá comparecer en febrero de 2026, mientras el proceso legal sigue su curso. La denuncia señala un altercado doméstico en el que la presunta víctima presentó evidencia física como parte del reporte ante las autoridades.