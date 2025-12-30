Acusan a Stefon Diggs de estrangulamiento; el receptor de los Patriots niega los hechos

Stefon Diggs, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, enfrenta cargos criminales derivados de un presunto altercado con quien fuera su chef privada, ocurrido a principios de este mes en Massachusetts. La información se dio a conocer tras una audiencia celebrada en Dedham, donde se confirmó que el jugador fue acusado de estrangulamiento o asfixia, considerado delito grave, además de agresión y lesiones, tipificado como delito menor.

De acuerdo con el expediente judicial, una mujer acudió al Departamento de Policía de Dedham el 16 de diciembre para denunciar un incidente que, según su versión, ocurrió dos semanas antes mientras trabajaba para Diggs. En su declaración, señaló que el conflicto comenzó durante una discusión relacionada con un pago pendiente. La denunciante afirmó que Diggs ingresó a su habitación y la confrontación escaló rápidamente.

Según el reporte del oficial Kenneth J. Ellis, la mujer relató que Diggs la golpeó en el rostro y posteriormente la sujetó por el cuello desde atrás, utilizando el pliegue de su codo. Indicó que tuvo dificultades para respirar y que sintió que podía perder el conocimiento. El informe también detalla que Diggs la lanzó sobre una cama y negó las acusaciones de falta de pago, gritándole “mentiras”.