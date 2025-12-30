Acusan a Stefon Diggs de estrangulamiento; el receptor de los Patriots niega los hechos

El jugador negó los señalamientos, mientras el equipo aseguró que sigue de cerca el proceso legal, cuya lectura de cargos está programada para enero

Stefon Diggs, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, enfrenta cargos criminales derivados de un presunto altercado con quien fuera su chef privada, ocurrido a principios de este mes en Massachusetts. La información se dio a conocer tras una audiencia celebrada en Dedham, donde se confirmó que el jugador fue acusado de estrangulamiento o asfixia, considerado delito grave, además de agresión y lesiones, tipificado como delito menor.

De acuerdo con el expediente judicial, una mujer acudió al Departamento de Policía de Dedham el 16 de diciembre para denunciar un incidente que, según su versión, ocurrió dos semanas antes mientras trabajaba para Diggs. En su declaración, señaló que el conflicto comenzó durante una discusión relacionada con un pago pendiente. La denunciante afirmó que Diggs ingresó a su habitación y la confrontación escaló rápidamente.

Según el reporte del oficial Kenneth J. Ellis, la mujer relató que Diggs la golpeó en el rostro y posteriormente la sujetó por el cuello desde atrás, utilizando el pliegue de su codo. Indicó que tuvo dificultades para respirar y que sintió que podía perder el conocimiento. El informe también detalla que Diggs la lanzó sobre una cama y negó las acusaciones de falta de pago, gritándole “mentiras”.

La chef explicó que reclamaba el pago correspondiente a una semana de trabajo en noviembre, cuando Diggs tuvo invitados en su casa y ella fue enviada de regreso a su domicilio. Tras el incidente, dejó su empleo y la residencia en Dedham. Días después, el 9 de diciembre, regresó únicamente para recoger sus pertenencias. En esa ocasión, afirmó que fue canalizada con un asistente del jugador, quien le indicó que debía firmar un acuerdo de confidencialidad antes de recibir el dinero. La mujer se negó a hacerlo.

El reporte policial señala que inicialmente la denunciante dudó en presentar cargos, pero la semana pasada cambió de postura y solicitó formalmente que se procediera penalmente.

El abogado de Diggs, David Meier, negó de manera tajante las acusaciones. En un comunicado, aseguró que los hechos descritos nunca ocurrieron y que las denuncias carecen de sustento y corroboración. Añadió que el origen del conflicto es una disputa financiera entre empleador y empleada. La lectura formal de cargos está programada para el 23 de enero.

Instagram

Por su parte, los Patriots indicaron mediante un comunicado que están al tanto de la situación y que respaldan al jugador mientras el proceso legal sigue su curso.

En el plano deportivo, Diggs, de 32 años, llegó a Nueva Inglaterra tras firmar un contrato de tres años por 69 millones de dólares, con 26 millones garantizados. Ha sido una pieza importante para el quarterback Drake Maye y para el reciente título de la AFC Este. Sin embargo, este nuevo episodio se suma a otros asuntos fuera del campo que han marcado su inicio de etapa con los Patriots.

