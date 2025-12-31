Ana Paula Vázquez impulsa milagro de vida: arquera de Ramos Arizpe completa donativo para el trasplante de Yoana

Deportes
/ 31 diciembre 2025
    Ana Paula Vázquez impulsa milagro de vida: arquera de Ramos Arizpe completa donativo para el trasplante de Yoana
    La arquera olímpica Ana Paula Vázquez, originaria de Ramos Arizpe, fue clave para completar el donativo que permitirá el trasplante de hígado de la pequeña Yoana en enero de 2026. FOTO: FACEBOOK/ESPECIAL

La arquera olímpica coahuilense Ana Paula Vázquez fue clave para que la familia Salazar reuniera los 2 millones de pesos necesarios

La solidaridad volvió a marcar la diferencia en Coahuila. A través de redes sociales, la familia Salazar confirmó que se alcanzó la meta económica de 2 millones de pesos para el trasplante de hígado de Yoana, una niña saltillense de cuatro años cuya cirugía está programada para realizarse en las últimas semanas de enero de 2026.

El logro fue posible gracias a la suma de donativos, rifas, eventos y actividades impulsadas durante meses por ciudadanos, empresas e instituciones.

Sin embargo, la familia destacó de manera especial el respaldo de Ana Paula Vázquez, arquera olímpica originaria de Ramos Arizpe, quien completó la cantidad restante para alcanzar la meta final.

“Este milagro de vida se hizo realidad gracias a la suma de muchos corazones, y de manera muy especial queremos reconocer y agradecer a Ana Paula Vázquez, arquera olímpica mexicana, orgullo de nuestro país, quien con su generosidad, sensibilidad y enorme corazón completó la cantidad que hacía falta para llegar a la meta”, expresó la familia en un mensaje público.

El agradecimiento también se extendió a DME Servicios de Ingeniería y Manufactura, Autorefinados y Energéticos de Saltillo a través de la Asociación Mexicana de Ayuda y Compromiso Social, Grupo Heter, Harmony School, así como a las familias Cavazos Saucedo y Esquivel, cuyo apoyo fue clave en el cierre de la campaña.

Para los padres de Yoana, alcanzar la meta representa mucho más que un objetivo económico: significa una nueva oportunidad de vida y una mejor calidad para su hija.

“Esta Navidad nos enseñó que cuando el mundo gira alrededor de un niño, la esperanza se enciende y los milagros sí suceden”, compartieron.

La familia reiteró su agradecimiento a toda la ciudadanía que acompañó el proceso desde el inicio y subrayó que la unión y la solidaridad de Saltillo, Coahuila y México hicieron posible el milagro.

Temas


Donaciones
Recaudación
Tiro con arco

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Personajes


Ana Paula Vázquez

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

