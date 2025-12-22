Cowboys: la franquicia más valiosa y una sequía de 30 años sin campeonatos

El triunfo de los Eagles de Filadelfia por 29-18 sobre los Commanders de Washington tuvo un efecto inmediato en la tabla de la NFL. Ese resultado dejó sin opciones matemáticas a los Cowboys de Dallas, que quedaron oficialmente eliminados de los Playoffs de la Temporada 2025, cerrando así otro año sin postemporada para la franquicia de Texas. Con esta eliminación, el equipo propiedad de Jerry Jones acumula dos campañas consecutivas fuera de la fase final y extiende a 30 años la espera por un nuevo título de Super Bowl, una cifra que contrasta con la visibilidad global y el peso histórico que mantiene la organización dentro del futbol americano profesional. TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales A lo largo de su historia, los Cowboys construyeron una reputación ligada al éxito. La franquicia conquistó cinco campeonatos del Super Bowl, dirigidos por entrenadores que marcaron época como Tom Landry, Jimmy Johnson y Barry Switzer. Aquellos ciclos colocaron a Dallas como un referente constante en la liga y le permitieron consolidar una base de aficionados en distintos países.

En el plano individual, el equipo reunió a jugadores que dejaron una huella profunda en la NFL. El nombre de Emmitt Smith, máximo corredor histórico, encabeza una lista que incluye a Roger Staubach, Troy Aikman, Michael Irvin, Bob Hayes, Tony Dorsett, Bob Lilly, Larry Allen, Randy White, Mel Renfro, Rayfield Wright y Deion Sanders, entre otros. Pese a la falta de resultados recientes en el emparrillado, el valor comercial de los Cowboys no ha disminuido. Según el ranking de Forbes, Dallas se mantiene como la franquicia más valiosa del mundo desde 2016. En la evaluación de 2025, el equipo fue tasado en 13 mil millones de dólares, por encima de organizaciones deportivas como los Golden State Warriors y Rams de Los Ángeles. El último campeonato, conseguido ante los Steelers de Pittsburgh en el Super Bowl XXX, también marcó el inicio de una etapa de inestabilidad. Tras la salida de Barry Switzer, el equipo pasó por entrenadores como Chan Gailey, Dave Campo, Bill Parcells y Wade Phillips, quien logró una victoria en Playoffs en 2009 para cortar una racha de más de una década. Posteriormente, Jason Garrett estuvo al frente entre 2010 y 2019, con tres clasificaciones a postemporada y dos eliminaciones en la Ronda Divisional. Más tarde llegó Mike McCarthy, campeón del Super Bowl XLV con los Packers de Green Bay, quien tampoco pudo llevar a Dallas más allá de esa instancia. En 2025, Brian Schottenheimer se sumó a la lista de entrenadores que no lograron clasificar a Playoffs en su primer año con los Cowboys.

