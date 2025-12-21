Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

La Semana 16 de la NFL dejó movimientos determinantes en la carrera por la postemporada, tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional, con resultados que ajustaron escenarios de clasificación, posiciones de wild card y peleas divisionales a solo dos jornadas del cierre de la temporada regular. En la AFC, los Bills de Buffalo dieron un paso firme al mejorar su marca a 11-4, manteniéndose como protagonistas en la pelea por los primeros puestos de la conferencia. Su victoria no solo los mantiene en zona segura de playoffs, sino que también los coloca en una posición favorable en posibles criterios de desempate, gracias a su récord dentro de la conferencia. TE PUEDE INTERESAR: MNF: 49ers favoritos de 5.5 frente a los Colts... ¿Le confían a Phillip Rivers? Otro equipo que salió fortalecido fue Chargers de Los Ángeles, que con su triunfo ante Dallas llegaron igualmente a 11-4. Los angelinos quedaron a un resultado de asegurar matemáticamente su pase a playoffs, dependiendo de combinaciones mínimas en la Semana 17. Además, el desempeño ofensivo mostrado en este tramo final los perfila como un rival incómodo para cualquier cruce de comodines.

La victoria de Steelers de Pittsburgh fue igualmente relevante. Con marca de 9-6, Pittsburgh se mantiene dentro de la zona de wild card y conserva ventaja directa sobre varios perseguidores, un factor clave considerando los desempates por enfrentamientos directos. El margen sigue siendo estrecho, pero el control aún está en sus manos. En el Sur de la AFC, Texans de Houston sostuvieron su gran cierre de campaña al colocarse con 10-5, manteniéndose a solo un juego del liderato divisional. El escenario apunta a que la definición del título divisional se decidirá en la última semana, con enfrentamientos directos y presión máxima para ambos contendientes. Uno de los resultados más sorpresivos fue el de Titans de Tennessee, que derrotaron a Kansas City y rompieron una larga racha sin ganar en casa. Aunque el triunfo no los devuelve a la pelea por playoffs, sí altera el panorama de la AFC al afectar a un rival directo y modificar combinaciones en la tabla.

Equipos como Bengals de Cincinnati y Dolphins de Miami quedaron prácticamente sin margen. A pesar del triunfo dominante de Cincinnati, sus derrotas previas los dejan dependiendo de escenarios altamente improbables, mientras que Miami confirmó su eliminación matemática. En la NFC, el cierre también fue intenso. Vikings de Minnesota lograron una victoria cerrada que los mantiene con vida en la pelea por el último boleto de comodín, mientras que Lions de Detroit vieron cómo una derrota dramática complicó seriamente sus aspiraciones, quedando obligados a ganar todo y esperar combinaciones externas. Por su parte, Falcons de Atlanta continúan presionando en la NFC Sur tras una victoria clave como visitantes, aunque su margen de error es mínimo. En contraste, Saints de Nueva Orleans dominaron su compromiso, pero sus opciones de avanzar siguen dependiendo de múltiples resultados ajenos.