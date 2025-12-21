Cowboys de Dallas podrían jugar en México en 2026, revela Jerry Jones

Los Cowboys de Dallas podrían volver a México más pronto de lo esperado. Jerry Jones, dueño y gerente general de la franquicia, declaró este domingo que espera que su equipo juegue un partido internacional en el país durante la próxima temporada, incluso si eso implica ceder uno de sus encuentros como local.

Las declaraciones se dieron tras la derrota de 34-17 que sufrieron los Cowboys en casa ante los Chargers de Los Ángeles. Jones explicó que la ampliación del calendario de temporada regular a 17 partidos está directamente relacionada con la rotación de juegos internacionales, un esquema en el que todos los equipos de la liga deberán disputar encuentros fuera de Estados Unidos.

“Creo que será en un futuro cercano”, afirmó Jerry Jones. “Y por futuro cercano me refiero al próximo año”, agregó, al reconocer que la NFL busca fortalecer su presencia global mediante estos compromisos fuera del país.

De acuerdo con el calendario actual, los Cowboys tendrán nueve partidos en el AT&T Stadium la próxima temporada, al igual que el resto de los equipos de la Conferencia Nacional. Esto se debe al sistema de alternancia entre conferencias que determina quién recibe el noveno juego como local en el formato de 17 encuentros.