Cowboys de Dallas podrían jugar en México en 2026, revela Jerry Jones

Fútbol Americano
/ 21 diciembre 2025
    Cowboys de Dallas podrían jugar en México en 2026, revela Jerry Jones
    Jerry Jones, dueño de los Cowboys de Dallas, aseguró que México es una opción real para que su equipo juegue un partido internacional en la próxima temporada. FOTO: AP

El dueño de los Cowboys de Dallas aseguró que el equipo espera disputar un partido internacional en México la próxima temporada, como parte de la rotación de juegos fuera de Estados Unidos que impulsa la NFL

Los Cowboys de Dallas podrían volver a México más pronto de lo esperado. Jerry Jones, dueño y gerente general de la franquicia, declaró este domingo que espera que su equipo juegue un partido internacional en el país durante la próxima temporada, incluso si eso implica ceder uno de sus encuentros como local.

Las declaraciones se dieron tras la derrota de 34-17 que sufrieron los Cowboys en casa ante los Chargers de Los Ángeles. Jones explicó que la ampliación del calendario de temporada regular a 17 partidos está directamente relacionada con la rotación de juegos internacionales, un esquema en el que todos los equipos de la liga deberán disputar encuentros fuera de Estados Unidos.

“Creo que será en un futuro cercano”, afirmó Jerry Jones. “Y por futuro cercano me refiero al próximo año”, agregó, al reconocer que la NFL busca fortalecer su presencia global mediante estos compromisos fuera del país.

TE PUEDE INTERESAR: Sunday Night Football: Patriots remontan a Ravens y se afianzan en Playoffs

De acuerdo con el calendario actual, los Cowboys tendrán nueve partidos en el AT&T Stadium la próxima temporada, al igual que el resto de los equipos de la Conferencia Nacional. Esto se debe al sistema de alternancia entre conferencias que determina quién recibe el noveno juego como local en el formato de 17 encuentros.

Sin embargo, Jones aceptó que no será sencillo que el resto de los equipos de la liga acepten enfrentar a los Cowboys como “visitantes” en México, debido a que se trata del equipo con mayor arraigo histórico en el país. Aun así, subrayó que el modelo actual del calendario permite mayor flexibilidad para programar este tipo de partidos.

El propietario recordó que, desde la inauguración del estadio, la franquicia sólo tenía comprometidos ocho partidos de temporada regular por año al momento de vender suites y patrocinios, lo que facilita ceder ese juego adicional cuando corresponde. “Así que no tenemos opción”, concluyó Jones, consciente de la enorme base de aficionados que su equipo tiene en México y del atractivo comercial que representa para la NFL disputar un juego en el país.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


CDMX

Personajes


Dak Prescott
Jerry Jones

Organizaciones


NFL
Dallas Cowboys

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los acusados fueron detenidos en brechas del ejido Hidalgo, en la Región Norte del Estado.

Confirma Fiscalía de Coahuila detención de siete personas por halconeo y narcomenudeo
Informan que la evidencia técnica revela omisiones de la empresa operadora.

Millonaria reparación tras tragedia en la Concordia; aún hay casos sin cerrar
El Monterrey vs Toluca fue uno de los partidos más vistos del Apertura 2025, al registrar cifras récord de audiencia durante la Liguilla y confirmar el impacto mediático del torneo.

Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025
Jiménez instó a sus colaboradores a seguir trabajando con la misma intensidad en el próximo 2026.

Coahuila: Destaca Manolo Jiménez positivo cierre de 2025
Aventura. La película protagonizada por Macaulay Culkin se consolida como un clásico que trasciende generaciones al poner en el centro la familia, el hogar y la infancia.

¡Felices 35 años! ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico navideño que revive la magia de la infancia
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila, afirma que los aranceles aplicados a China protegerán a la industria nacional.

Aranceles a productos chinos fortalecerán el mercado local: Coparmex Coahuila
Turistas disfrutan de las playas en este día de Navidad en el caribe mexicano.

Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones

Estados Unidos mantiene una “persecución activa” en el mar Caribe para interceptar a un tercer buque petrolero sancionado, en el marco de su ofensiva para frenar el flujo de crudo desde Venezuela.

Estados Unidos va en “persecución activa” de un tercer petrolero cerca de Venezuela: EFE