Elizabeth García hace historia como presidenta de la AFAIS en Saltillo

Con un voto unánime y una liga fortalecida revive el mando de la Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo, Elizabeth García, primera presidenta del deporte de contacto en la capital del estado en su historia.

“Son 52 años que tiene esta asociación en la que reunimos a más de 5 mil niños, 6 mil niños entre jóvenes, infantiles y prejuveniles, al igual que porristas y bueno, pues a lo largo de toda esta historia que tiene AFAIS he crecido en ella empecé a los siete años como porrista”, mencionó García.

Según la asociación, la nueva mesa directiva trabajará en línea con los ideales de su predecesora, buscando potencializar y mejorar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la organización.

“Estaba buscando esta oportunidad de encabezar la liga se me da, y hace unos días ahora, el pasado martes 28 tomamos protesta como tal ¿qué representa? pues un gran reto y una gran satisfacción la verdad, a mí me emociona mucho hablar de este deporte y más porque pues les digo aquí he crecido”, señaló la presidenta.

Después de haber participado en prácticamente toda la historia de esta asociación icónica de la capital del estado, Elizabeth confía que el papel de las mujeres seguirá siendo indispensable y además continuarán abriendo espacios para que se desarrollando de manera libre y plena.