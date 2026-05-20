¡Fin de una era! Aaron Rodgers anuncia su retiro: 2026 con los Steelers será su ‘Último Baile’

Aaron Rodgers ya le puso fecha de caducidad a una de las carreras más influyentes en la historia reciente de la NFL. El quarterback de los Steelers de Pittsburgh confirmó que la temporada 2026 será la última de su trayectoria profesional, cerrando así un recorrido de 22 campañas marcado por cuatro premios al Jugador Más Valioso, un campeonato de Super Bowl y una huella imborrable con los Packers de Green Bay, Jets de Nueva York y ahora la franquicia acerera. La frase que activó el “último baile” fue directa. Al ser cuestionado sobre si esta campaña sería la definitiva, Rodgers respondió: “Yes. This is it”, durante su atención a medios en Pittsburgh.

El anuncio llega después de que el pasador firmara un contrato por un año con los Steelers, equipo con el que buscará despedirse compitiendo todavía como titular en la AFC. El contexto también tiene una carga simbólica. Rodgers decidió volver a Pittsburgh tras la llegada de Mike McCarthy como entrenador en jefe, con quien vivió sus mejores años en Green Bay y conquistó el Super Bowl de la temporada 2010. De acuerdo con el propio quarterback, el arribo de McCarthy reabrió la posibilidad de regresar, luego de que la salida de Mike Tomlin lo hiciera contemplar seriamente el retiro. A sus 42 años, Rodgers encara su campaña número 22 en la NFL con números de Salón de la Fama. Actualmente aparece cuarto en la lista histórica de pases de touchdown, con 527, además de acumular 66,274 yardas por aire en temporada regular. Su legado incluye una etapa dominante con los Packers de Green Bay, un paso turbulento por los Jets de Nueva York y una última parada con los Steelers de Pittsburgh, donde en 2025 lanzó para 3,322 yardas, 24 touchdowns y siete intercepciones. Aunque el cierre de su carrera no llega en su punto más alto, el impacto de Rodgers se mantiene como uno de los más grandes para un quarterback moderno.

Su capacidad para proteger el balón, extender jugadas y castigar defensivas con precisión lo convirtió durante más de una década en el rostro de la eficiencia ofensiva en la NFL. La temporada 2026, entonces, no sólo será otra campaña para los Steelers de Pittsburgh: será una gira de despedida para uno de los quarterbacks más talentosos de todos los tiempos.

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