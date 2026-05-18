Firma por un año: Aaron Rodgers regresa con Steelers para su temporada 22 en la NFL

Rodgers, de 42 años, llegó vestido con una camiseta blanca con el número 8 y se integró de inmediato a las prácticas del conjunto dirigido ahora por Mike McCarthy. Su presencia tomó por sorpresa incluso a varios de sus propios compañeros, luego de semanas de especulación sobre si continuaría jugando o si finalmente pondría fin a su carrera.

La incertidumbre alrededor de Aaron Rodgers terminó justo cuando comenzaron las actividades organizadas voluntarias de los Steelers de Pittsburgh. El veterano mariscal de campo apareció este lunes en el campo de entrenamiento del equipo y confirmó así su regreso para disputar su temporada número 22 en la NFL.

La expectativa por la decisión del quarterback se mantuvo durante meses. Rodgers había declarado al final de la campaña pasada que tomaría una decisión “a su debido tiempo”, sin establecer plazos. Mientras tanto, dentro de los Steelers prevalecía el optimismo de que regresaría para una temporada más.

El linebacker Payton Wilson reconoció que quedó “impactado” al encontrarse con Rodgers fuera de las instalaciones del equipo. Aunque lo dijo entre bromas, también admitió que la presencia del quarterback hará más complicada la labor de la defensiva durante las OTA.

Uno de los factores importantes en el proceso fue la llegada de Mike McCarthy al banquillo de Pittsburgh. El entrenador trabajó durante más de una década con Rodgers en Green Bay y juntos conquistaron un Super Bowl, por lo que el reencuentro parecía una posibilidad real desde el inicio del receso de temporada.

El receptor Michael Pittman Jr., quien llegó procedente de Indianapolis durante la temporada baja, reveló que incluso alcanzó a entrenar con Rodgers antes de que tomara su decisión definitiva. Aunque tenía buenas sensaciones sobre el regreso del quarterback, sabía que nada estaba asegurado.

“Tenía una buena corazonada, pero nunca se sabe. Aaron va a hacer lo que Aaron quiera hacer”, comentó Pittman.

La noticia oficial del acuerdo llegó el sábado por la noche y sorprendió a varios integrantes del vestidor. Algunos se enteraron por redes sociales y otros mientras revisaban noticias en internet.

El regreso de Rodgers representa también una pausa en la búsqueda del próximo quarterback franquicia de Pittsburgh. Los jóvenes Drew Allar y Will Howard ahora tendrán la oportunidad de aprender de uno de los pasadores más exitosos de la NFL moderna.

Rodgers viene de una temporada sólida en Pittsburgh, donde lanzó para 24 touchdowns y apenas siete intercepciones, ayudando además a que el equipo conquistara el título de la AFC Norte. Sin embargo, el objetivo ahora será mucho mayor: terminar con la sequía de triunfos en playoffs que arrastran los Steelers desde hace varios años.

A diferencia de la campaña pasada, cuando esperó hasta el minicampamento obligatorio para reportar, esta vez Rodgers se presentó desde el inicio de las actividades voluntarias, algo que dentro de la organización interpretan como una señal clara de compromiso y urgencia.

Con una nueva oportunidad por delante, Aaron Rodgers volverá a liderar a los Steelers de Pittsburgh en una temporada donde las expectativas vuelven a crecer alrededor de una de las franquicias históricas de la NFL.