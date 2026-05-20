Se acabó la sequía de 30 años: Aston Villa aplasta al Freiburg y conquista la Europa League

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    Se acabó la sequía de 30 años: Aston Villa aplasta al Freiburg y conquista la Europa League
    Unai Emery volvió a conquistar la Europa League y guió al Aston Villa a su primer gran trofeo en 30 años. FOTO: AP

Con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers, los Villanos de Unai Emery levantó la copa en Estambul

El Aston Villa escribió una de las páginas más brillantes de su historia reciente al proclamarse campeón de la Europa League 2026, luego de vencer 3-0 al Freiburg en la Final disputada en el Beşiktaş Park de Estambul.

El equipo inglés no sólo levantó su primer gran trofeo en 30 años, sino que también conquistó su primer título continental desde la Copa de Europa de 1982.

La noche fue redonda para los Villanos, que dominaron el partido con autoridad y castigaron en los momentos clave. Youri Tielemans abrió el marcador con una volea precisa tras una jugada preparada en tiro de esquina.

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Emiliano Buendía amplió la ventaja antes del descanso con un disparo colocado, y Morgan Rogers sentenció la Final en el segundo tiempo tras una asistencia del propio Buendía.

El triunfo también confirmó a Unai Emery como el gran especialista histórico de la competencia. El técnico español llegó a su quinto título de Europa League, después de haberla ganado tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal, ahora sumando al Aston Villa a su lista de campeones.

Para el club de Birmingham, el campeonato representa mucho más que una copa. Aston Villa llegó a esta Final como protagonista de una reconstrucción deportiva que lo devolvió al plano internacional, y lo hizo con una actuación contundente ante un Freiburg que buscaba el primer gran título de su historia.

Además del título colectivo, Morgan Rogers dejó una marca especial en la Final. El atacante se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en una Final de Europa League, con 23 años y 298 días, de acuerdo con el reporte de TalkSport.

El Aston Villa, que no ganaba un trofeo importante desde la Copa de la Liga de 1996, cerró así una espera de tres décadas y lo hizo con una goleada que refuerza su regreso a la élite europea.

La victoria también le permite disputar la Supercopa de Europa 2026 y le otorga acceso a la próxima Champions League, salvo que ya tenga asegurado ese boleto por su posición liguera.

La Europa League 2026 marca un antes y un después para Aston Villa. De la mano de Emery, el club inglés pasó de competir por recuperar estabilidad a levantar un título europeo frente a miles de aficionados desplazados hasta Estambul.

Freiburg resistió durante el inicio, pero terminó superado por la eficacia, el ritmo y la pegada de un rival que jugó la Final con jerarquía de campeón.

Después de 30 años sin títulos mayores y 44 años sin una corona europea, los Villanos vuelven a presumir una copa internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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